Wie jedes Jahr starten auch 2018 Jugendliche aus Bad Belzig in ein Abenteuer nach Israel. Im Rahmen des Schüleraustauschs „Le Chaim Israel/ Bad Belzig“ verbringen dieses Mal insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler des Fläming-Gymnasiums insgesamt zehn Tage in Even Yehuda.

Gespräche mit Holocaust-Überlebenden

Aufgebrochen sind sie bereits am 1. Juni, wiederkommen werden sie am 10. des Monats. Vor Ort sprechen die Reisenden mit Holocaust-Überlebenden und besuchen das Museum in der Holocaustgedenkstätte Yad VaShem.

Außerdem sehen sie sich die Städte Jerusalem, Tel Aviv und Haifa an und lernen die Kultur des Nahen Ostens kennen.

Angst vor unbekannten Gerichten

Auch die Essgewohnheiten gehören dazu: „Die Schüler fragen sich schon, ob sie dort wirklich ,gefillte Fisch´ ausprobieren sollten“, verrät Brücks Pfarrer Helmut Kautz, der den Schüleraustausch zum wiederholten Mal mitorganisiert hat.

Israels wohl bekannteste Speise – gefillte Fisch – ist nicht nach jedermanns Geschmack. Quelle: privat

Intensive Vorbereitungen

Die Vorbereitungen seien intensiv gewesen. Etwa hätten sich die deutschen und israelischen Jugendlichen in Chats bereits über ihre Ess- und Schlafgewohnheiten ausgetauscht, „quasi als kleine Vorwarnung“, sagt Helmut Kautz.

Bürgermeister Roland Leisegang erstmals mit an Bord

In der Austauschwoche können sie sich nun persönlich kennenlernen. Erstmals mit an Bord sein wird Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang. Ella Enzmann und Frank Moritz sind die pädagogische Begleitung.

Die 13 israelischen Schüler besuchen in der letzten Augustwoche ihre Partner in Bad Belzig.

Ein tägliches Tagebuch und Bilder können unter der Internetseite http://www.dialog.org.il/page.asp?page=418 eingesehen werden.

Von Josefine Kühnel