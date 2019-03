Bad Belzig

Eine Hand voll Gleichgesinnte konnte Jeffrey Lee Mills am Sonnabend nachmittag in der Arbeiterwohlfahrt-Begegnungsstätte Trollberg in Bad Belzig begrüßen.

Franka Grünewald (Saxofon), Claudia Biel (Cello), Vivien Müller (Klarinette), Stefan Glücklich (Keyboard und Percussion) sowie Corinna Reinbach (Flöte) haben dort mit dem in Berlin lebenden US-Jazz-Trompeter engagiert musiziert.

Über drei Stunden wurde vor allem improvisiert, wobei schon bald ein klangvolles Miteinander entstanden ist. Nicht ausgeschlossen, dass der „Goove it“-Workshop fortgesetzt und zum Altstadtsommer bühnenreif wird.

Von René Gaffron