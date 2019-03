Werbig

In einem Einfamilienhaus in Werbig ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. In den Mittagsstunden wurde immer noch ein Bewohner vermisst.

Feuerwehren aus Bad Belzig, Wiesenburg/Mark und dem Amt Ziesar sind zum Einsatz geeilt. Auch Kreisbrandmeister Jens Heinze und weitere Kräfte sind vor Ort. Der Ort gleicht einem Heerlager.

Feuerwehren aus Bad Belzig, Wiesenburg und Görzke sind im Einsatz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ob technischer Defekt oder eine andere Ursache das Feuer auslösten, ist gegenwärtig noch vollkommen unklar. Dicker Qualm dringt unter dem Dach hervor und hüllt halb Werbig ein. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Dichter Rauch dringt unter dem Dach hervor. Quelle: Frank Bürstenbinder

Von Frank Bürstenbinder