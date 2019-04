Bad Belzig

Als das schrille Piepen des Rauchmelders in der Förderschule „Am Grünen Grund“ in Bad Belzig am Montagnachmittag losgeht, ist Martina Kuckert ein bisschen aufgeregt. Um 17.41 Uhr ist sie als Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in der Schule. Innen ist durch Bauarbeiten ein Brand entstanden, Rauch entwickelt sich. Draußen heulen Sirenen auf, Fahrzeuge rollen auf den Parkplatz der Schule und Feuerwehrkräfte legen Atemschutzmasken an. „Man weiß nicht, was auf einen zukommt“, sagt Kuckert.

35 Einsatzkräfte und acht Feuerwehrfahrzeuge aus Bad Belzig, Kuhlowitz, Lüsse, Werbig, Lübnitz und Neschholz stehen vor der Schule – und verschlossener Tür. Zehn Minuten vor der Übung wurde die Bad Belziger Feuerwehr zu einem echten Auffahrunfall gerufen. „Deswegen haben wir keinen Eingangsschlüssel. Einen habe ich in der Tasche, und der Zweite ist bei dem anderen Einsatz“, sagt Torsten Gensicke, der als stellvertretender Stadtwehrführer die Übung vorbereitete und während des Einsatzes nur als Beobachtender dabei ist. Als die Löschschläuche bereitliegen, die Atemschutzgeräte angelegt sind, ist auch einige Minuten später der Schlüssel des zurückkehrenden Kollegen vor Ort.

Einsatz braucht viele Kräfte

„Schlimm ist hier, dass es keine Brandmeldeanlage gibt. Man kann nicht einfach auf einem Plan schauen, der einem zeigt, wo es brennt, sondern muss die gesamte Schule von vorne bis hinten durchsuchen“, sagt Gensicke, der den Alarm der Rauchmeldeanlage auslöste. Für die Größe des Gebäudes sei die Anlage üblich. Man brauche dafür aber viele Kräfte im Einsatz.

Zur Galerie So viel war bei der großen Feuerwehrübung los

In Bad Belzig war sogar zu viele Einsatzkräfte versammelt, schätzt Jens Gruzska, der den Einsatz leitet. Normalerweise sei man in fünf Minuten mit dem Einsatz durch, sagt der Berufsfeuerwehrmann. „Wir vermuten aber Personen in dem Gebäude, obwohl keine drin sein sollten“, erklärt er den doch länger andauernden Einsatz. Für Torsten Gensicke war die Anzahl genau richtig. „Alle waren bis zum Schluss ausgelastet. Wenn es zu wenige gewesen wären, wäre es schlimmer gewesen“, sagt er. Es sei auch ein anderer „Herzschlag“, wenn man auf dem Pieper lese, dass eine Schule brenne.

Sieben Opfer

„Man wartet und wartet und denkt, mit jedem Atemzug wird es schlimmer“, sagt Martina Kuckert, die eine Bewusstlose in der Schule gespielt und sich in das Geschehen eingefühlt hat. “Dann hört man nebenan Geräusche und die Feuerwehrmenschen laufen an der Tür vorbei – da weiß man, dass man gleich gerettet wird“, erzählt Kuckert weiter. Die Kameraden betreten mit gelben Sauerstoffflaschen auf dem Rücken und Äxten und Löschschläuchen in den Händen die Schule, um nach den einer Erzieherin und sechs Kindern zu suchen. Rauch und Feuer gab es bei dem Einsatz aber nicht.

Auch für die Opfer war der Probealarm eine Überraschung. „Wir sollten kommen, um neue Uniformen anzuprobieren, aber dann wurden wir in die Schule geschickt“, erzählt Isabelle Teuber von der Freiwilligen Feuerwehr in Dippmannsdorf. „Wir saßen draußen und wussten von nichts“, sagt sie über den Einsatz. Während sie nach ihrer Rettung spricht, spielen drei andere bewusstlose Opfer. Sie werden in der Evakuierungszone betreut.

Übungen sind immer gut

„Ich bin zufrieden. Übungen sind immer dazu da, um Fehler festzustellen. Die haben wir festgestellt und sie fließen nun in die Ausbildung“, sagt Torsten Gensicke. Er hatte für das letzte Jahr schon drei Übungen geplant. „Aber da ist mir die Waldbrandsaison heftig dazwischen gekommen“, sagt er.

Mehr zum Thema:

Zu 178 Einsätzen sind die Bad Belziger Kameraden 2018 ausgerückt. „Das sind so viele wie noch nie“, sagt Ortswehrführer Raphael Thon. Für alle Feuerwehren war „vor allem die Einsatzzeit länger. Statt zwei Stunden waren es 24 bis 72 Stunden“, sagt der stellvertretende Stadtwehrführer Gensicke. Eine Pause soll dennoch nicht gemacht werden. „Übungen sind immer gut. Wir haben wöchentliche Ausbildungen und ein bis zwei Mal im Jahr sollten wir Übungen fahren“, sagt Einsatzleiter Gruszka.

Schule fühlt sich sicherer

„Wir sind froh über die Übung. Man verfällt bei einem Feuer in Panik und nach der Übung können wir mit der Situation geschickter umgehen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Ines Schönefeldt. „Es ist wichtig in so einem Fall einen klaren Kopf zu behalten“, sagt sie. Sie fühle sich nun sicherer.

Auch wenn die Übungen nicht echt sind, sind die Gesichter der Feuerwehrkräfte beim Abnehmen der Atemmasken knallrot. Auch für die gerettete Martina Kuckert war es aufregend. „Es war das erste Mal, dass ich bei einer Übung dabei war. Ich muss das jetzt erst mal verarbeiten“, sagt sie zum Abschied.

Von Jan Russezki