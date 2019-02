Bad Belzig

Bei drei zeitgleichen Razzien in Bad Belzig, Mörz und Berlin hat die Polizei Drogen und Diebesgut sichergestellt. Am Donnerstagvormittag durchsuchten die Beamten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Potsdam Immobilien im Umfeld von Alexander M., der das Bad Belziger Burghotel betreibt. Mitglieder der Familie stehen schon länger im Fokus von polizeilichen Ermittlungen. Unter den Geschädigten seien nach MAZ-Informationen auch Familienangehörige.

Mit 13 Polizeiautos brachen um 6 Uhr morgens Kriminalpolizei, Revierpolizei und die Direktion für besondere Dienste zum Burghotel Bad Belzig, einer Scheune im Dorf Mörz und zu einer Berliner Wohnung auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November 2018 gegen Teile der Familie M. wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls. Zuvor ermittelte die Polizei.

Verdacht bestätigt: Drogen und Diebesgut

Der Verdacht bestätigte sich: Laut Staatsanwaltschaft wurden bei den fünfstündigen Durchsuchungen kleinere Mengen Drogen und Diebesgut sichergestellt. Das bestätigt Staatsanwältin Dorina Dubrau. Nach MAZ-Informationen handelt es sich bei dem in der Scheune gefundenen Diebesgut um Inventar von mehreren Gastronomen in Bad Belzig sowie um Straßenschilder. Auch gasbetriebene Waffen und eine moderne Armbrust sollen gefunden worden sein. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Potsdam haben diese Details weder bestätigt noch dementiert.

Die Scheune des Mörzer Ortsvorstehers Gustav M. soll nach MAZ-Informationen seinem Sohn Alexander als Lager für das Diebesgut gedient haben. Dieser betreibt seit vier Jahren das Hotel auf der Burg Eisenhardt und hat eine Wohnung in Berlin. Beide Objekte wurden am Donnerstag von der Polizei untersucht.

Auf dem Hof der Bad Belziger Burg Eisenhardt rückten Donnerstag zahlreiche Polizeiautos an. Quelle: privat

Nach MAZ-Informationen seien bei den Ermittlungen unter anderem auch Straßenschilder gefunden worden, die vom Parkplatz auf dem Innenhof der Burg Eisenhardt stammen könnten. Diesen hatte die Stadt als Besitzer der Burg für Besucher und Gastronomen gesperrt – nur das Be- und Entladen ist gestattet. Der Pächter Alexander M. soll die Parkverbotsschilder von dem Parkplatz demontiert und gestohlen haben.

Alexander M. wollte sich am Donnerstag auf Anfrage der MAZ nicht zu den Durchsuchungen der Polizei oder den Vorwürfen äußern.

Auch Bruder unter den Bestohlenen

Das Diebesgut soll auch das Inventar mehrerer Lokale in Bad Belzig umfassen. Eines wird von Gustavs anderem Sohn Gabriel betrieben. Wie die MAZ berichtete, gab es schon im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Lokal einen Familienstreit.

Gustav M. hat das Lokal ausgebaut und zeitweise geführt. In dieser Zeit soll er rund 36.000 Euro unterschlagen haben. Die zuständige Richterin und die Staatsanwaltschaft haben die Sachlage nach einem Gespräch mit den Anwälten Gustavs als „Missverständnis“ anerkannt. Das Verfahren wurde unter der Auflage, dass Gustav M. das Geld zurückzahlt, eingestellt.

In einer separaten Wohnung auf dem Wohngrundstück in Mörz wohnt auch Gustav M.’s geschiedene Frau. Für sie seien die Durchsuchungen eine Erleichterung. „Hoffentlich wird jetzt endlich etwas unternommen“, sagt sie am Donnerstag der MAZ. Die Ermittlungen in drei Fällen dauern weiter an.

Von Jan Russezki