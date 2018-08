Bad Belzig

Ein herrenloser Koffer bescherte einigen Zugpassagieren am Sonntagabend einen Zwischenstopp am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig. Im Regionalexpress 7 von Dessau nach Berlin ist der weiße Koffer in Bad Belzig aufgefallen.

Gegen 21.15 Uhr „wurden die Fahrgäste vom Bahnpersonal zum Verlassen des Zuges per Lautsprecherdurchsage veranlasst“, sagt Jonathan Hess, einer der betroffenen Passagiere, gegenüber der MAZ. „Wir konnten nach einer Weile in einem Ersatzzug die Fahrt fortsetzen.“

Die Bahn informierte die Bundespolizei. „Unsere Kräfte haben das Gepäckstück in Augenschein genommen“, teilte Jens Schobranski, Pressesprecher der Bundespolizei, auf Anfrage mit. Bald sei klar gewesen, „dass von dem Koffer keine Gefahr ausgeht – wir haben ihn als Fundsache eingestuft“.

Die Polizei habe auch ermittelt, wem der weiße Koffer gehört. Der Eigentümer kann ihn sich jetzt beim Fundbüro der Deutschen Bahn abholen. Für die Bundespolizei war der Einsatz in Bad Belzig um 22.40 Uhr beendet.

Von Heiko Hesse