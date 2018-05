Bad Belzig

Der Jugendfanfarenzug Bad Belzig hat sich am Wochenende im Heinrich-Rau-Stadion in Stellung gebracht. An Zaungästen mangelte es nicht. Rund 100 Musikinteressierte folgten der Einladung zur öffentlichen Probe.

Masrch durch das Heinrich-Rau-Stadion. Quelle: Christiane Sommer

Unter dem Motto „Mai Fanfare Bad Belzig“ ging es bei der öffentlichen Probe vor allem darum, Nachwuchs zu gewinnen. Präsentiert wurden das aktuelle Showprogramm mit Choreographie, ein Marsch- und Standspiel sowie Auftritte des Nachwuchses.

Zu Kaffee und Kuchen gab es später eine Tombola. Der Hauptgewinn: ein Ständchen des Jugendfanfarenzuges.

Von Christiane Sommer