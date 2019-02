Bad Belzig

Der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) stößt an seine Grenzen. Zumindest am Freitagabend, wenn die Zwölf- bis Zwanzigjährigen die Woche im ehemaligen Döner-Laden an der Spiegel-Kreuzung ausklingen lassen.

„Durchschnittlich 22, in der Spitze 35, Besucher sind dann dort zugegen“, berichtet Jan Schneider. Damit seien die Kapazitätsgrenzen dort erreicht. „Wir werden versuchen, noch etwas Platz im Jugendtreff zu gewinnen, indem wir das Büro auslagern“, so der Sozialarbeiter.

Zur Galerie Seit einem Jahr ist der CVJM zuständig für die dezentrale Jugendarbeit in Bad Belzig und Umgebung. Personal und Platz sind noch knapp. Die MAZ hat der Einrichtung einen Besuch abgestattet.

Er hat in dieser Woche die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Bildung und Jugend, Ordnung und Sicherheit in dem Domizil empfangen und dann Rechenschaft über die geleistete Arbeit abgelegt. Denn der CVJM Bad Belzig zeichnet seit einem Jahr für die Jugendsozialarbeit in der Kur- und Kreisstadt verantwortlich.

„Pogo“ vor Jahresfrist geschlossen

Seinerzeit hatten die Stadtväter das bis dahin von der SPI-Stiftung „ Walter May“ geführte Jugendfreizeitzentrum Pogo nicht nur aus brandschutztechnischen Gründen aufgegeben, sondern auch die stationäre Betreuung. Stattdessen wird seither die aufsuchende dezentrale Sozialarbeit mit dem Nachwuchses favorisiert, wie sie der Nachfolger für die etwa 800 Kinder und Jugendlichen offeriert. 100 00 Euro pro Jahr erhält er dafür aus der Stadtkasse.

Teenagertreff am Mittwochnachmittag im Jugendladen, der Jugendklub Ragösen am Mittwochabend und vor allem die Freiluftangebote im Wohngebiet Klinkengrund während des Sommers, als bis zu 50 Jungen und Mädchen auf den Spielplätzen im Plattenbauviertel dabei gewesen seien, hätten sich nach Einschätzung von Jan Schneider bewährt.

Er verweist außerdem auf eine Vielzahl und Vielfalt an Projekten. Dazu gehören die Präsenz auf zahlreichen Festen in Bad Belzig und Umgebung sowie In- und Auslandsexkursionen mit Bildungsauftrag.

Eine Stelle noch unbesetzt

Noch könnten nicht alle Ideen verwirklicht werden, so das Fazit. Denn nach wie vor ist eine Personalstelle stetig ausgeschrieben. „Es hat bisher etwa 20 Bewerbungen dafür gegeben. Doch gepasst hat es leider aus verschiedenen Gründen noch nicht“, wie er auf MAZ-Nachfrage berichtet. Kritik, dass lediglich Theologen bzw. konfessionell gebundene Mitarbeiter eingestellt werden, weist er zurück.

Das habe sich bislang bei den Besetzungen so ergeben, sei aber nicht Bedingung. „Wenn jemand nicht Christ ist – kein Problem. Aber Berührungsängste sollte er vielleicht nicht haben“, findet Jan Schneider. Die Trennung der kirchlichen Arbeit einerseits und der Jugendbetreuung andererseits war vor Jahresfrist als Bedingung formuliert worden.

Sie werde längst durchgesetzt - gerade nach Rücksprachen mit Rathaus und Jugendamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark wegen einer anfangs schon missverständlich formulierten Ausschreibung.

Markus Dreyer referiert über Leben mit Drogen Am 1. März, 19 Uhr, wird Martin Dreyer aus Berlin zu einem Lese- und Gesprächsabend erwartet. Er steht unter dem Motto „ Drogen – spannende Lebensgeschichte“. Der Gast ist Jahrgang 1965, aufgewachsen in Hamburg und hat sich vom Ex-Abhängigen zum Pädagogen und Suchtberater entwickelt. 2011 brachte der durchaus streitbare Autor seine Autobiographie mit dem Titel „Jesus-Freak. Leben zwischen Kiez, Koks und Kirche“ heraus.

Der Umgang mit Drogen ist ein Thema, das die Jugendlichen erörtern, wenn sie zusammenkommen, heißt es. Entsprechend ist für nächste Woche eine Veranstaltung zu der Problemati angekündigtk. Konflikte wegen politisch extremer Auffassungen konnten indes nicht ausgemacht werden.

Fördergeld für Treff in Ragösen

Derweil sind die jungen Leute dem Vernehmen nach eher pragmatisch, wenn es um Selbstinitiative geht. Beispielhaft wird die Dorfjugend aus Ragösen genannt. Sie hat mit kreativem Einsatz bei einem Wettbewerb 5000 Euro aus Lokalem Aktionsplan „Hoher Fläming“ und Leader-Programm der Europäischen Union akquiriert. Damit werden in Kürze die Sanitärräume im Treffpunkt saniert.

In Bad Belzig soll dem Nachwuchs langfristig die sanierte ehemalige Geschwister-Scholl-Grundschule als Anlaufstelle dienen, was noch Fragen aufwirft. Das Gebäude wird bis 2021 für 2,3 Millionen Euro zum Soziokulturellen Zentrum umgebaut.

Doch dort muss der CVJM die Nutzung im abgestimmten Miteinander mit anderen Interessengruppen organisieren. Ausschließlich für ihn wären dort lediglich 55 Quadratmeter organisiert. Das sind unter dem Strich sogar fünf Quadratmeter weniger als aktuell zur Verfügung stehen. Hier wie da müssen also noch die Potenziale ausgelotet werden, versprechen die Beteiligten.

Von René Gaffron