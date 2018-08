Bad Belzig

„Ihr habt ja heute sogar den roten Winkel von früher hier, das finde ich ganz toll“, ruft Ramona Monika Stucki begeistert. Im Infocafé des Vereins Belziger Forum, dem „Winkel“, steht sie am Tresen und hält ein rotes Infoblättchen mit daran hängender Anstecknadel in den Händen.

Das Symbol – ein rotes Dreieck –hat die Geschichte des Infocafés in Bad Belzig von der Gründung bis heute begleitet. Vor genau 20 Jahren hatte es diese Anstecknadel zum ersten Mal gegeben, zum 20. Geburtstag kommt sie nun als Neuauflage. Der rote Winkel steht für politische Gefangene in den Konzentrationslagern der Nazis –verhaftet wegen antifaschistischen Widerstands, unabhängig von sozialem Status, Nationalität und Religion.

Als Zeichen der heutigen antifaschistischen Bewegung ist das rote Dreieck noch immer von Bedeutung. „Der Winkel ist ein Symbol der Solidarität mit Opfern von Diskriminierung und Unterdrückung im eigenen Land und darüber hinaus“, verrät das Infoblatt, „und auch für ein vielfarbiges, multikulturelles, tolerantes Zusammenleben.“

Seit 1998 setzt sich das Infocafé „Der Winkel" in Bad Belzig für Toleranz, gegen Rechtsextremismus und Gewalt ein. Am Wochenende feierten die Mitarbeiter, Mitglieder, Freunde und und Unterstützer den 20. Geburtstag.

Straßenfest zum 20-jährigen Bestehen

Am Samstag feierte „Der Winkel“, Infocafé und -Zentrum für Toleranz gegen Rechtsextremismus und Gewalt, zwei Jahrzehnte voller Einsatz und Engagement in der Kreisstadt Bad Belzig. Eine Zeit, auf die Mitglieder, Team, Freunde, Ehemalige, Vertreter der Stadt und andere Gäste mit Stolz zurückblickten. Mit einem Straßenfest, afrikanischer und iranischer Musik und gemeinsamem pakistanischen Essen ließen es sich die Feiernden gut gehen. Für ihre Arbeit wurden viele aktive und ehemalige Mitglieder sowie Sponsoren und Kooperationspartner geehrt.

„Die Mitarbeiter des Infocafés machen eine tolle Arbeit und tragen den Toleranzgedanken immer wieder nach draußen“, sagte Bürgermeister Roland Leisegang. „Über Jahre haben sie ein Gegengewicht zum rechten Rand geschaffen –von jener Seite ist es momentan ruhiger, aber da hat die Stadt ganz andere Seiten erlebt.“

„Ihr kriegt uns hier nicht weg“

Als im März 1998 das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ Bad Belzig als „national befreite Zone“ einstufte, war der Anteil von Rechtsextremen in der Stadt hoch, Menschen wurden eingeschüchtert, es kam zu einer Reihe von rechtsextremen Übergriffen. In den 90er Jahren galt Bad Belzig europaweit als Neonazi-Hochburg. Der Winkel, so Leisegang, habe es geschafft, sich durch Höhen und Tiefen hindurch immer wieder neu zu erfinden, sich im Herzen der Stadt dauerhaft niederzulassen und durch ihre Arbeit einen Stimmungswandel zu erreichen. „Trotzdem werden euch immer wieder die Scheiben eingeschlagen –aber ihr zeigt jedesmal: Damit kriegt ihr uns hier nicht weg.“

Franziska Strencioch, Sozialarbeiterin und Vorsitzende des Infocafés, sieht im Winkel eine „Begegnungsstätte für vieles und jeden“: „Es kommen ganz verschiedene Leute zu uns, Flüchtlinge, Menschen aus sozial schwachen Bereichen und Menschen, die anderweitig unsere Hilfe gebrauchen können.“ Hier bekommen sie Beratung für unterschiedliche Lebenssituationen, können Kontakte knüpfen und sich vernetzen. Strencioch, seit 2013 im Amt, spürt auch heute noch oft Ablehnung gegenüber Menschen anderer Herkunft im Ort.

Helfer sind immer willkommen

Doch gerade auch für die Flüchtlinge sei der „Winkel“ ein wichtiger Anlaufpunkt in Bad Belzig. „Wir sehen nicht den Ausländer, wir sehen den Menschen“, sagt die junge Frau. Das aktuelle Team aus vier Angestellten und zahlreichen Freiwilligen freue sich immer auch über Leute, die Lust haben, sich zu engagieren und im „Winkel“ Verantwortung zu übernehmen. „Helfer können wir immer gebrauchen“, sagt Franziska Strencioch.

Herzlich bedankte sie sich bei ihren „Zugpferden“, Benjamin Stamer, Jens Gruszka, Maximilian Schulz-Hanke, Tabea Wedel, Wolf Thieme, Steffen Weidner, Mathias Täge und Martina Hannemann. Auch an die Stadt, den Förderkreis Roederhof und die Partnerschaft Demokratie Hoher Fläming gingen Dankworte für langjährige erfolgreiche Kooperationsarbeit. Den Stadtwerken Bad Belzig, der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (B.B.S.M.) und dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ dankte das Team für jahrelange Unterstützung.

„So lange wir gebraucht werden, wird es uns geben“

Auch Ramona Monika Stucki, die von der ersten Stunde an dabeigewesen war, galt ein großes Dankeschön. „Wir haben damals die Begegnungsstätte aufgebaut, um einander kennen zu lernen, Vorurteile abzubauen und sich direkt zu begegnen“, sagte sie. Zwar gebe es auch heute noch Rechte in Bad Belzig, „aber man kann mit der Bewusstheit über die Straße gehen, dass man keine Angst haben muss.“ Der Trägerverein Belziger Forum war 1997 gegründet worden, ein Jahr später eröffnete nach der Idee von Wam Kat das Infocafé in der Straße der Einheit 19. 2007 zog der „Winkel“ noch näher in die Stadt.

„Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir so lange durchhalten“, sagte Steffen Weidner, „aber so lange, wie wir gebraucht werden, wird es uns auch geben.“

Von Christina Koormann