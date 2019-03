Bad Belzig

Die Johanniter-Krankenhaus im Fläming-GmbH Treuenbrietzen kauft das ehemalige Jugendfreizeitzentrum Pogo. Sie will dort eine psychiatrische Tagesklinik, samt Institutsambulanz und Facharztpraxis, einrichten. Das Konzept wurde von den Stadtvätern in der jüngsten Sitzung klar favorisiert.

Sie hatten selbst Ende 2017 den Betrieb des Treffpunktes eingestellt, weil sie ihn nicht mehr für zeitgemäß hielten und die von der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark geforderten Auflagen für den Brandschutz nicht erfüllen konnten.

Kommune will Haus los werden

Nach einer kurzen Zwischenvermietung an das Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung wollte die Kommune die Immobilie nunmehr veräußern. Vier Interessenten hatte es nach Aussage des Rathauses ursprünglich für die Backsteinvilla gegeben.

Zwei Bewerber beteiligten sich tatsächlich an der Ausschreibung im Dezember und Januar. Schließlich konnten sich die Johanniter mit ihrem Plan und dem Gebot von 450.000 Euro durchsetzen.

Angebot im Krankenhausplan verankert

Seit 2008 betreiben sie in Bad Belzig eine Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Die zwölf Plätze sind im Krankenhausplan des Landes Brandenburg festgeschrieben, wie Geschäftsführerin Brigitte Scharmach bestätigt. Gleichwohl war zuletzt unklar, wie und wo die Versorgung in Zukunft in der Kur- und Kreisstadt aufrecht erhalten wird.

Denn die sogenannte Villa Else an der Niemegker Straße, die für den Zweck bisher genutzt wird, steht nicht mehr zur Verfügung. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hat im Mai des vergangenen Jahres den Eigenbedarf geltend gemacht und den Mietvertrag gekündigt.

Nachbarschaftscafé war die Alternative Renate Kaßner aus Schwindegg hatte sich ebenfalls für die Backsteinvilla interessiert. Seit 20 Jahren ist sie laut eigenen Angaben regelmäßig im Hoehen Fläming zu Besuch. Sie wollte ein Nachbarschaftscafé mit Seminarraum im Erdgeschoss und eine Pension in der oberen Etage unterbringen. Ihr Gebot lag bei 285 000 Euro. Weitere Investitionen von insgesamt bis zu 400 000 Euro hatte sie kalkuliert Die Yoga-Lehrerin will trotzdem nach Bad Belzig übersiedeln. Die Stadtväter haben Unterstützung versprochen, damit ihre Pläne gegebenenfalls an anderer Stelle realisiert werden können.

„Das ist eine normale geschäftliche Angelegenheit und die Trennung erfolgt ohne Streit“, sagt Brigitte Scharmach. „Wir hoffen, die gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit fortsetzen zu können.“ Doch die Suche nach alternativen Räumen war längere Zeit erfolglos verlaufen, ehe der Hinweis auf die Offerte der Stadt Bad Belzig gekommen sei.

Ambulanz und Praxis ebenfalls geplant

Nun sollen die gesundheitlichen Dienstleistungen, einschließlich Institutsambulanz und Nervenarztpraxis in dem Gebäude an der Berliner Straße 4 angeboten werden, was nach Einschätzung der Johanniter für Patienten und Personal gleichermaßen eine Verbesserung darstellen dürfte. Zuvor sind freilich noch Umbau und Modernisierung notwendig.

Die Kosten dafür werden nochmals auf rund 500 000 Euro geschätzt. Ein Aufwand, mit dem sich die Kommune seinerzeit überfordert gefühlt hatte. „Notarvertrag und Planungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, ist sich Brigitte Scharmach gewiss. Die Bauleute werden wohl frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahres anrücken.

Keine Gefahr für das Umfeld

Dass die Einrichtung sich im Umfeld integrieren wird, daran hegt die Geschäftsführerin indes keine Zweifel. Die Nachbarn müssten deswegen keine Befürchtungen haben. In der Tagesklinik sollen Menschen mit seelischen Störungen behandelt werden, für die eine ambulante Sprechzeit nicht reicht, aber eine stationäre Einweisung ebenfalls nicht notwendig ist.

Wohnortnahe Behandlung, Einbindung des häuslichen Umfeldes und die Prüfung der Alltagstauglichkeit sind –wie schon jetzt auf dem Gelände des Krankenhauses –maßgebend. „Fälle von Fremd- oder Eigengefährdung der Patienten, wie es sie in der Klinik Treuenbrietzen zuweilen gibt, sind in Bad Belzig nicht vorgekommen“, sagt die Chefin.

Von Rene Gaffron