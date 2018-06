Lütte

Im Stadion an der Hufeiseneiche in Bad Belzigs Ortsteil Lütte wächst am Freitag eine Zeltstadt. Gegen Abend wird das Areal von dutzenden Feuerwehren aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark angesteuert. Die Zeltstadt erwacht zum Leben.

Waldbrand-Tennis, Hosen-Rallye und Kastenrennen: Die Staffelspiele beim Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Lütte sollten vor allem Spaß machen. Insgesamt über 500 Nachwuchs-Brandschützer sind in den Hohen Fläming gekommen und haben drei Tage eine fröhliche Zeit zusammen verbracht.

„Die Einwohnerzahl von Lütte ist dabei sich zu verdoppeln“, scherzt Ortsvorsteher René Zarbock. Axel Thiemann ergänzt: „Wir erwarten 510 Kinder und Jugendliche.“ Der Kreisjugendwart des Kreisfeuerwehrverbandes Potsdam-Mittelmark strahlt.

Neuer Teilnehmerrekord erzielt

Das zum 22. Mal stattfindende dreitägige Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Lütte wartet damit mit einem Teilnehmerrekord auf. „2014 in Wusterwitz waren 410 Kinder dabei. Ansonsten waren es immer weniger“, so Thiemann. Die Gründe dafür sieht er hauptsächlich in der Fläche des Landkreises. Lange Anfahrtswege sind nach seiner Einschätzung meist ausschlaggebend dafür, wenn Jugendfeuerwehren nicht am Zeltlager teilnehmen.

Aus diesem Grund fuhr die Jugendfeuerwehr Dahnsdorf/Kranepuhl im vergangenen Jahr auch nicht zum Zeltlager in die Nähe von Bestensee (Dahme-Spreewald). Anders die diesjährigen Gastgeber aus Lütte. „Wir haben in den vergangenen 15 Jahren fast ohne Unterbrechung immer teilgenommen“, sagt Jugendwartin Ines Block, die zugleich den Anstoß um die Bewerbung zur Ausrichtung gab.

160 Kilo Grillfleisch und 54 Kilo Bratwürste

„Der Platz könnte etwas größer sein, ist aber ausreichend. Und es ist alles bestens vorbereitet“, schätzt Thiemann am Abend ein. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren haben zu diesem Zeitpunkt die Zelte bereits bezogen.

Während die Kameraden der Ortsfeuerwehr Görzke ins Schwitzen geraten. Sie sind für die Versorgung verantwortlich. „Unter anderem sind 160 Kilogramm Grillfleisch, 54 Kilogramm Bratwürste, 2000 Brötchen sowie jeweils 15 Kilogramm Butter und Nutella geordert“, so der Görzker Fleischer und Feuerwehrmann Patrick Schönbrodt.

Zeltlager kostet 12.000 Euro

12.000 Euro lässt sich der Kreisfeuerwehrverband das dreitägige Zeltlager für den Nachwuchs kosten. Die Summe wird durch Mitgliederbeiträge und Zuschüsse durch den Landkreis und den 1992 gegründeten Verband finanziert. „Der Teilnehmerbeitrag pro Kind liegt bei 20 Euro“, sagt Thiemann.

Zur offiziellen Eröffnung ist neben Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) unter anderem Vize-Landrat Christian Stein (CDU) und die stellvertretende Vorsitzende des Landesjugendverbandes der Feuerwehren, Anja Lehmann, vor Ort. „Spaß ist wichtig. Den muss man auch mal bei der Feuerwehr haben dürfen“, so Stein an die 510 Kinder und Jugendlichen.

Abwechslung zum Feuerwehralltag

Anja Lehmann wiederum sieht im jährlich stattfindenden Zeltlager eine Abwechselung zum Alltag bei den Jugendfeuerwehren. Mit Blick auf das zu später Stunde angesetzte Spiel- und Spaßprogramm sagt Leisegang: „Ihr dürft laut sein. Ich wohne gegenüber und wenn es mir zu laut wird, dann komm ich einfach zu euch rüber.“

Am Tag darauf starten diverse Staffelspiele. Vom Waldbrand-Tennis bis zur Tennisballsuche, vom Kastenrennen bis zur Hosen-Rallye. Als der Nachwuchs der teilnehmenden 45 Jugendfeuerwehren am Sonntag zur Mittagszeit die Heimreise antritt, haben alle eine neue Wasserflasche im Gepäck. Gesponsert vom Landesjugendfeuerwehrverband zur Erinnerung an das Zeltlager in Lütte.

Von Christiane Sommer