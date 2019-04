Bad Belzig

Mit einer Vielzahl an neuen Gesichtern gehen die Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl in Bad Belzig ins Rennen. Angeführt wird ihre Liste indes vom Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf. Insgesamt wurden elf Kandidaten für den Urnengang am 26. Mai nominiert. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Neu dabei sind Wirtschaftswissenschaftler Gustav Horn, der frühere Stadtwerke-Chef Michael Behringer sowie Ex-Fliedners-Werkstätten-Chefin Barbara Weigel und Anne Baaske, Geschäftsführerin des Arbeiterwohlfahrt-Landesverbandes. Gegenwärtig hat die SPD sechs der 22 Mandate inne.

„Wir haben eine gute Mischung gefunden. Die Kandidaten zeichnen sich durch vielfältige Kompetenzen aus“, schätzt Ortsparteichef Sven Schmidt ein. „Ich bin überzeugt, dass die Bürger dies honorieren werden.“ Schmidt tritt auch wieder an und will ferner erneut in den Ortsbeirat Ragösen einziehen. Mit Johann Schneider in Schwanebeck sowie Reinhard Bätz und Anne Baaske in Lütte zeigt die SPD auch Flagge auf den Dörfern, sagt Schmidt.

Hendrik Hänig setzt andere Prioritäten

Nicht mehr dabei sein wird Hendrik Hänig. Der 2014 gegen Roland Leisegang (parteilos) bei der Bürgermeisterwahl unterlegene Kontrahent zieht sich aus der Lokalpolitik zurück, um sich auf berufliche Laufbahn und Familie konzentrieren zu können, heißt es. Mit Werner Sternberg aus Borne wird ebenfalls ein altgedienter und populärer Stratege fehlen.

Auf Schulen, Wohnraum, Krankenhaus und Feuerwehr sowie der Mobilität soll laut Wahlprogramm der Schwerpunkt des Engagements in Zukunft liegen. Darüber hinaus ist die Partei offen für weitere Anregungen und verschickt zu diesem Zweck derzeit Postkarten an die Haushalte in Bad Belzig und Umgebung.

Von René Gaffron