Bad Belzig

Ein Raunen ging durch den Kinosaal, als bei der Vorführung von „Zeit für Utopien“ in einem Nebensatz verkündet wurde, dass das Landgut Lübnitz die solidarische Landwirtschaft einstellt. In mehr als 15 Jahren wurde auch der angrenzende Hofladen zu einem Treffpunkt für Gleichgesinnte – ein Ort der Utopie, an dem jetzt der Traum vorbei sein soll?

„Nein, wir machen nur eine einjährige Anbaupause“, beruhigt die Hofladenchefin Andrea Feinbier. „ Birgit Albert, unsere Gärtnerin, macht das jetzt seit zwölf Jahren und kommt langsam an die Grenzen ihrer Kapazitäten“, erklärt Feinbier. Die Gesundheit, das Alter und auch der Wille deutlich weniger zu arbeiten seien die Gründe. Ganz neu ist das nicht: „Wir haben in den letzten zwei Jahren versucht eine neue Gärtnerin zu finden, was uns nicht gelungen ist“, sagt Feinbier.

Schwere Suche

Dass sich die Suche schwer gestaltet, liegt an verschiedenen Faktoren. „Landwirtschaft ist körperlich anstrengend und es wäre auch eine Betriebsführung. Da braucht man Vorkenntnisse, damit die Mitglieder versorgt werden und der Betrieb funktioniert“, sagt Kirsten Grover, Vorstandsvorsitzende des LandGut Lübnitz e.V.. „Es gibt zu wenige ausgebildete Landwirte, die auch ökologisch arbeiten“, sagt sie.

Außerdem müsse der Mensch auch aufs Brandenburger Land ziehen und zum Landgut passen. Bisher hätte es nicht gepasst. Trotzdem bleibt Grover optimistisch: „Es gibt Leute, die die Landwirtschaft so sehen wie wir.“

Kein Gärtner, kein Gemüse

Dennoch: Ohne Personal bleibt nur die Anbaupause. Und das hat Folgen: Die Flächen müssen weiter gehalten und gepflegt werden, damit in dem Jahr die Bodenqualität nicht abfällt. Die Kosten seien zwar im Vergleich zum Anbau geringer, aber vorhanden, ohne dass Erträge eingeholt würden. „Wir hoffen, dass das zum Teil die Mitglieder mittragen“, sagt Feinbier. „Es wäre ein kleiner Förderbeitrag“, ergänzt Grover. Ein Konzept steht aber noch nicht fest und niemand müsse in dem Jahr Mitglied bleiben.

Die Pause sehen die beiden auch positiv: „Seitdem wir gesagt haben, dass wir eine Anbaupause machen, bewegt sich viel mehr. Die Leute fragen, was los ist“, sagt Grover. Sie freuen sich über das Interesse, weil sie gerne nach der Pause wieder wachsen möchten. Deswegen wünscht sich Andrea Feinbier auch jungen Nachwuchs: „Eine junge Gärtnerin könnte ein anderes Klientel ansprechen. Da gibt es neue Chancen.“

Luft für neue Strukturen

Der drastische Schritt gäbe ihnen nun die Luft sich zu überdenken. „Die Lagerung und Aufbereitung des Gemüses könnte optimiert werden“, sagt Grover. Feinbier sieht Chancen in der Mitgliederbetreuung auf dem Feld durch den Gärtner. Im Arbeitsalltag sei dafür bisher kaum Platz gewesen. Die beiden hoffen dabei auch auf die Expertise und das Engagement der Mitglieder.

Diese hätten auch immer wieder nach einer Abholstation in Bad Belzig gefragt. Wenn sich jemand findet, wäre „es auch nicht unwahrscheinlich, dass wir dann auch ein Depot in Bad Belzig haben“, sagt Feinbier. Aber auch das steht noch nicht fest. Die Umdenkpause beginnt erst im April und geht bis März 2020. Viel Zeit sich neu zu strukturieren.

Der Hofladen und das Café am Landgut Lübnitz sind nicht von der Anbbaupause betroffen. Die Waren hier, stammen von anderen Großhändlern. Quelle: Jan Russezki

Für viele gehört zum Einkauf im Hofladen ein Gespräch. Informationen über die solidarische Landwirtschaft werden ausgetauscht. Hier wird sich in der Pause nichts ändern. „Unsere gesamte Ernte geht in die solidarische Landwirtschaft. Wir verkaufen kaum etwas vom Acker im Hofladen und hatten auch mit der letzten Dürre wenig Überschuss“, erklärt Feinbier. Zum großen Teil kämen die Weine, Käsesorten und das Gemüse von Berliner Großhändlern.

Im Hofladenalltag ist bei Kaffee Zeit für Utopien – oder vielleicht auch zum ersten Mal so wirklich Zeit, die Gedanken um das Landgut Lübnitz schweifen zu lassen und mit den Mitgliedern optimierte Konzepte und eine neue Gärtnerin zu finden.

Von Jan Russezki