Bad Belzig Bad Belzig - Schwere Körperverletzung am Heiligabend Am Heiligabend soll ein 25-Jähriger mit einem Messer auf einen 46 Jahre alten Mann losgegangen sein. Der Streit zwischen den beiden Männern eskalierte in einem Wohnheim am Weitzgrunder Weg.

Am Heiligabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnheim in Bad Belzig. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Quelle: dpa