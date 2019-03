Bad Belzig

Der kleinen Leute können nichts bewirken, heißt es oft. Ebenso, dass Petitionen und Demonstrationen die Ergebnisse fehlten. Da ist es verständlich, dass es vielen schwerfällt, sich über geteilte Facebook-Beiträge hinaus zu engagieren. Die Folge: Politikverdrossenheit, Ohnmachtsgefühle, Frust.

Ein Blick in die MAZ der vergangenen Tage zeigt, dass es sich lohnt, die Initiative zu ergreifen und für die eigenen Forderungen und Meinungen einzustehen. So war die DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier im Fläming-Gymnasium, um von ihrer Zeit in der DDR-Diktatur zu erzählen. Auch sie gehörte zu Beginn keiner großen Bewegung an. Und ihre Arbeit schien ihr gelegentlich unwirksam. Das die Mauer dann doch fiel, ist schließlich Menschen wie ihr zu verdanken.

Dass es nicht die große Revolution sein muss, zeigen die Niederwerbiger. Gegen den Windpark vor ihrer Tür konnten Sie nichts machen, weil das Land von der Landesregierung dafür ausgeschrieben war. Für das Erreichen der Klimaziele ist der Bau auch nötig. Die Niederwerbiger konnten dafür etwas für ihr Dorf tun: Die Eigentümer der Bauflächen haben sich geeinigt eine Stiftung zu gründen, die mit Gewinnen aus dem Windpark, gemeinschaftliche Projekte umsetzen soll. So profitieren nicht nur die Eigentümer, sondern auch andere Anwohner.

Man ist nie allein

Was Niederwerbig und Freya Klier gemeinsam haben, ist, dass sie das Wohl der Gemeinschaft über ihr eigenes stellen. Es ist wie beim Tanzen: Es braucht den Mut derjenigen, die die Tanzfläche eröffnen, damit auch andere in Bewegung geraten. Deswegen ist es wichtig, für das eigene Glück den ersten mutigen Schritt zu machen. Auch in die Medien, weil dann Menschen, die das gleiche Gefühl haben, darauf aufmerksam werden und sich solidarisieren können. Man ist nie allein, man muss nur den Mut haben die Meinung auszusprechen, damit sich etwas verändern kann. Demokratie ist die Macht der vielen.

Im Mai gibt es wieder die Möglichkeit das Europäische Parlament, den Kreistag, die Stadtverordneten und Gemeindevertretungen zu wählen.

Wer es direkter mag: In Bad Belzig werden Alternativen für die Eisbahn gesucht.

Von Jan Russezki