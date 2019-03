Bad Belzig

Erst Widerstand gibt politischen Idealen eine Bedeutung. Sich zu engagieren bedeutet nicht den einfachsten Weg, sondern den Richtigen zu gehen – trotz Verboten. Blickt man auf Freya Kliers Leben, schüttelt man nur ungläubig den Kopf. Jeans, Platten, Frisuren führten zu Haft? Kritik und Konzerte ließen „Störenfriede“ in Lebensgefahr schweben? Nach der Wende Geborene, wie ich, sind an die Demokratie mit all ihren Freiheiten gewöhnt. Der aufopfernde, friedliche Widerstand einer Kliers ist heute selten.

Dabei braucht es nicht immer eine Revolution. Es reicht schon der ein oder andere unentschuldigte Fehltag auf dem Zeugnis, um Haltung zu beweisen. Wegen der Schulpflicht stellen viele Schulleiter die jungen Idealisten dafür nicht frei. Aber, wer könnte nach einem Tag mit Freya Klier, das entflammte Engagement Übel nehmen und einen „Friday for Future“ bestrafen? Ist es doch die Mündigkeit, auf den Politikunterricht zielt. Und ein bisschen Praxis schadet doch niemanden.

Der Artikel zum Kommentar: Freya Kliers hilft der kollektiven Erinnerung auf die Sprünge

Von Jan Russezki