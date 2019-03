Mit Sven Schröder, Mitglied des Landes Brandenburg, aus Borkheide und Udo Deichmann, dem Vorsitzenden der Notgemeinschaft gegen Zwangserschließung in Borkwalde, tritt die Alternative für Deutschland im Hohen Fläming am 26. Mai zur Wahl des Kreistages Potsdam-Mittelmark an.