Bad Belzig

Am Montag sind von Depressionen, Burnout oder anderen seelischen Krisen betroffene Eltern sowie Alleinerziehende in die Kontakt- und Beratungsstelle „ Lichthof“ ( KBS) in Bad Belzig eingeladen. In zwangloser Runde findet dort ein Erstaustausch zum Aufbau einer Selbsthilfegruppe statt.

Ziel des Treffens, das von 10 bis 11 Uhr stattfindet, ist die gegenseitige Unterstützung, der Austausch von Erfahrungen und Tipps unter den Betroffenen. Kooperationspartner ist die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen Potsdam-Mittelmark der Awo. Eine Ansprechpartnerin ist vor Ort. Die KBS weist darauf hin, dass keine Kinderbetreuung möglich ist.

Auch außerhalb dieses Termins steht die Kontakt- und Beratungsstelle für Gespräche und Hilfe bereit und hat verschiedene kostenlose Angeboten wie Trommeln, Kochen, Nähen für Kinder, Tiffany-Arbeiten und mehr im Programm.

Die Kontakt- und Beratungsstelle „ Lichthof“ in der Magdeburger Straße 12 in Bad Belzig ist erreichbar unter 033841/43960 oder per Mail an: bel-kbs@lafim.de.

Von Josephine Mühln