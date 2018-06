Bad Belzig

Ab sofort ist die Niemegker Straße in der Kur- und Kreisstadt zwischen der Karl-Marx-Straße und Berliner Straße gesperrt. Jedoch ist es möglich, den Baustoffhandel von der Brücker Landstraße (Rollberg) herüber zu erreichen. Darauf haben das städtische Bauamt und die Zerbe-Tiefbau-GmbH Brück hingewiesen.

Die Karl-Marx-Straße bleibt in beiden Richtungen offen. Die Karl-Liebknecht-Straße ist momentan eine Sackgasse. Dort sind Turnhalle, Bauhof und der Möbelmarkt von der Bahnhofstraße zu erreichen. Ähnlich die Situation in der Clara-Zetkin-Straße. Dort wurden die Poller an der Brücker Landstraße zur Seite genommen und Anlieger können dort u.a. das Hospital „Zum Heiligen Geist“ erreichen.

Die Niemegker Straße wird in mehreren Abschnitten bis nächstes Jahr saniert. Die Stadtwerke-GmbH lässt neue Leitungen verlegen. Dazu kommt der Fahrbahn-, Geh- und Radwegneubau im Auftrag des Kreises Potsdam-Mittelmark. Aufgrund des Umfanges der Arbeiten wird unter Vollsperrung gebaut.

Fußgänger werden auf einer Seite geführt und können die Baustelle passieren. Fahrzeuge aller Art müssen den Umleitungen folgen, Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie Halte- und Parkverbote am Rande sind zu beachten. Ausgenommen sind Rettungsfahrzeuge, die einen Einsatz im Baubereich haben, und die Linienbusse, für die es nach wie vor eine Ampelregelung an der Einmündung zur Berliner Straße gibt. Dieser Knoten wird wohl in den Sommerferien in Angriff genommen. Die einfachste Lösung ist, die Umgehungsstraße B 102 zu nutzen.

Reetz Ab sofort wird die B 246 vom Ortsausgang in Richtung Zerbst bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt erneuert. Die Strecke ist etwa vier Kilometer lang, wird am Bahnübergang neu trassiert und erhält außerdem zwei neue Rohrdurchlässe. Daher ist auf einigen Abschnitten Tiefbau nötig. In jedem Fall wird – voraussichtlich bis September – unter Vollsperrung gearbeitet. Die Umleitung ist über Loburg, Ziesar, Wiesenburg ausgewiesen.

Im Herbst soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt Reetzerhütten erfolgen. Am vergangenen Freitag hatten dort die Anwohner einmal mehr den Lastwagenstau vor dem Ziegelwerk zu ertragen.

Von René Gaffron