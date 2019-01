Bad Belzig

Mit dem gerade druckfrisch erschienenen Gastgeberverzeichnis 2019 rücken die Kurstadt Bad Belzig und die Bad Belzig Kur GmbH als Betreiberin der Stein-Therme jetzt besonders die lokalen Angebote zum Gesundheitstourismus stärker in den Mittelpunkt. Die jährlich aktualisierte Broschüre trägt 2019 das Motto „Das Thermalsole-Heilbad vor den Toren Berlins – Gesundheit fördern – Natur erleben – Region genießen“.

Eingesetzt wird das Gastgeberverzeichnis, das wieder in einer Auflage von 15.000 Exemplaren erschienen ist, nun bei Messen in Berlin und Brandenburg sowie in Sachsen-Anhalt und Sachsen“, erklärt Antje Schühlein, vom Stadtmarketing Bad Belzig.

Gesundheit steht ganz oben

Im Verzeichnis findet der Gast Veranstaltungen, Unterkünfte verschiedenster Kategorien sowie Pauschalangebote und Ausflugstipps für erholungssuchende Naturliebhaber und Aktivurlauber. Angesprochen werden sollen jedoch vor allem auch Besucher, „für die im Rahmen eines Gesundheitsurlaubs, einer Kur oder eines Reha-Aufenthalts die Gesundheit ganz oben steht“, erklärt Schühlein.

Erhältlich ist die neue Broschüre auch bei den Tourist-Informationen der Fläming-Region und diversen Partnern sowie per Versand. Zusammen mit dem Reiseplaner des Tourismusverbandes Fläming (TVF) wollen diese Printprodukte potenziellen Gästen Anregungen zur Reiseregion in kompakter Form bieten.

Neue regionale Produkte

„In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir intensiv an der Gestaltung neuer Regionalprodukte gearbeitet, wobei der Bezug der Thermalsole eine tragende Rolle gespielt hat“, erläutert Ina Fink, Marketingleiterin und Prokuristin der Bad Belzig Kur GmbH. Daher sollen auch die Leser des Gastgeberverzeichnisses mehr erfahren über Soleseife, Solebrot oder Soleschinken. Vor allem lernen sie die Gesichter hinter den Produkten kennen“, sagt Ina Fink.

Während das Rapsöl aus Rädigke bereits fest in der Speisekarte der Stein-Therme seinen Platz gefunden hat, wurden weitere Kooperationen im Rahmen der Vorbereitung neuer Arrangements intensiviert. So können Besucher bei der Erkundung der Region neben der historischen Stadt- und Burgführung nun auch hinter die Kulissen zur traditionelle Herstellung des ortseigenen Whiskys „Old Sandhill“ schauen, wenn die Destillerie der Familie Eggenstein vorgestellt wird.

Bleibende Eindrücke aus dem Fläming

Werben wollen die Akteure mit dem Gastgeberverzeichnis „für kreatives Erleben, das bleibende Eindrücke aus der Region hinterlassen soll“. Dafür sorgt auch die Chocolaterie von Urs Bastian Kunz auf der Burg Eisenhardt. „Gäste, die das Pauschalangebot ’Chocolat’ buchen, erfahren daher nicht nur ganzheitliche Entspannung in der Therme – begleitet vom Schokoladenduft – sondern kreieren in einem Workshop Schokolade z nach eigenem Geschmack, die sich dann auch als Souvenir perfekt eignet“, erklärt Ina Fink.

Gesundheitsorientierte Gäste können erstmals das Yoga-Walking im Kurpark fest in den Aufenthalt in Bad Belzig integrieren oder –unterstützt durch Badeärztin Marita Stuhlmann – ein individuelles, fünftägiges Gesundheitsprogramm zusammenstellen, bei dem Bewegung eine wichtige Rolle spielt.

„Uns war es wichtig, den Gast in seiner Reiseorganisation noch mehr zu entlasten und unsere Kompetenzen als Gesundheitsstandort im Rahmen der Reiseangebote weiter in den Vordergrund zu rücken“, sagt Ina Fink zu den Zielen der neuen Broschüre. Zudem sei vielen Kunden von Krankenkassen nicht klar, wann sie Anspruch auf Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen haben und an wen sie sich wenden können. „Als Akteure im Heilbad Bad Belzig gehen wir in der Broschüre daher auch auf diese Aspekte stärker ein“, sagt Ina Fink.

Von Thomas Wachs