Bad Belzig

Der Bad Belziger Verein „Cagintua“ wurde mit dem Landesintegrationspreis prämiert. „Ich bin stolz auf die Auszeichnung“, sagt Obiri Mokini. Der Vereinsvorsitzende gründete in Potsdam ein integratives Flüchtlingsradio. Hier moderiert der 53-Jährige und will geflüchteten Menschen eine Stimme geben.

Mokini wohnt zurzeit in Berlin, lebte aber 15 Jahre in Bad Belzig und kehrt häufiger in die Kreisstadt zurück. „Vielen Dank an meine lieben Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung. Wir lieben Bad Belzig“, sagte Mokini unter anderem bei der Preisverleihung in der Luckauer Kulturkirche.

Lob für Vereinsprojekte

Der Koordinator des Lokalen Aktionsplans für Toleranz und Demokratie im Hohen Fläming Florian Görner ist stolz auf die Auszeichnung. „Ich finde die Projekte wichtig, weil so Grenzen und Barrieren abgebaut werden“, sagt der 30-Jährige.

Auch Burkhard Pranke schätzt die Arbeit von „Cagintua“. Der IT-Berater aus Bad Belzig betreut die Homepage des Vereins. „Salopp könnte man sagen, Geflüchtete haben ihre Integration in die eigene Hand genommen. Sie lernen zusammen, organisieren sich und suchen Unterstützung“, kommentierte der 53-Jährige eine MAZ-Anfrage. Unter anderem drehten die Mitglieder Ende November 2017 ein Video über die Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland.

Außerdem pflanzten Vereinsmitglieder im Oktober 2018 auf dem Gelände des Übergangwohnheims am Weitzgrunder Weg einen neuen „Baum der Gleichheit“. Dieser gilt als Symbol für Harmonie und Einklang von Menschen verschiedener Religionen und Kulturen.

Burkhard Pranke erinnert sich, wie er Obiri Mokini 2005 im Bad Belziger Infocafé „Der Winkel“ kennenlernte. Damals fragte ihn der gebürtige Nigerianer, ob Pranke ihm bei der Übersetzung eines Flyers helfen kann. Beide kamen ins Gespräch, ihre Zusammenarbeit dauert bis heute an.

Weitere Projekte in Bad Belzig geplant

Aktuell hat der Verein „Cagintua“ 14 Mitglieder, die in Berlin oder im Land Brandenburg leben. Zwei engagieren sich momentan in Bad Belzig. Der Verein hat sich der Verminderung von Flucht und der Beseitigung von Fluchtursachen in Afrika verschrieben.

Weitere Aktionen sind geplant. So sollen im Juni an verschiedenen Orten im Hohen Fläming Seminare gegen Diskriminierung stattfinden. Die genauen Daten werden laut Mokini derzeit noch besprochen. „Eine Veranstaltung wird aber definitiv in Bad Belzig stattfinden“, sagte er gegenüber der MAZ.

Von André Großmann