Borne

Am Mühlenberg bei Borne kreischen die Motorsägen. Emsig sind Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Bad Belzig dort dieser Tage auch mit Harken und Heckenscheren im Gange. Sie wollen der historischen Bockwindmühle zu mehr Luft und dem Trockenrasen drumherum zu mehr Licht verhelfen.

Lange Jahre Wildwuchs

Das hölzerne Wahrzeichen soll wieder freier im Wind stehen. Dazu läuft jetzt eine Verjüngungskur für Abschnitte der Gehölzhecken drumherum. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Naturparkverwaltung Hoher Fläming sowie mit der Denkmal- und der Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Lange Jahre war der Bewuchs sich selbst überlassen worden. Mit fachgerechten Pflegeschnitten sollen die überalterten Sträucher nun Schritt für Schritt verjüngt werden. „Wieder freigestellt, könnten sich die Flügel der Borner Bockwindmühle dann wieder öfter drehen“, erklärt Steffen Bohl, der Leiter des Naturparkes Hoher Fläming. Er koordiniert die Arbeiten.

Völlig untypisch für Mühlenstandorte

Die Borner Bockwindmühle steht windexponiert auf einem Hügel. So prägte sie das Landschaftsbild. „Doch durch das für Windmühlenstandorte völlig untypische, starke Gehölzwachstum ist die Mühle heute in der Landschaft kaum mehr wahrnehmbar“, sagt Bohl. „Durch die Gehölze haben sich die Strömungsverhältnisse an der Mühle erheblich verändert – mit negativen Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes und für den Mühlenbetrieb“, erläutert der Naturparkchef. Für die langfristige Stabilität des Holzbaus sei es wichtig, dass er nicht nur einseitig dem Wind ausgesetzt ist.

Künftig sollen die überalterten Heckenstrukturen rings um die Mühle nun abschnittsweise regelmäßig bis etwa auf Kniehöhe gekürzt werden. Das diene gleichermaßen dem Erhalt des Mühlenkörpers wie der Hecken. „Neue Triebe sorgen dann für mehr Blühreichtum.“ Durch den stufigen Aufbau werde die Habitatvielfalt erhöht – also der Lebensraum für Tiere und Pflanzen vielseitiger, erklärt der Experte. Diese Vorgehensweise ist zwischen der Stadt Bad Belzig, der unteren Naturschutzbehörde und der Naturparkverwaltung abgestimmt worden. Die Denkmalschutzbehörde begrüße das Vorhaben ebenfalls.

An Bockwindmühle bei Borne koordiniert Naturparkchef Steffen Bohl die Pflegearbeiten des Bauhofes Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Steffen Bohl würde im Zuge der Arbeiten zur Landschaftspflege allerdings auch gerne noch vier Bäume entfernen lassen, die dort am Berg neben der Mühle in den Jahren wild gewachsen sind. Ein Ausgleich mit Ersatzpflanzungen könnte andernorts im Naturpark erfolgen. Doch lehne die Umweltbehörde diese Fällungen ab. „Baumschutz geht der Behörde dann doch vor Denkmalschutz für den Mühlenberg“, erzählt Steffen Bohl vom Antragsverfahren mit vielen Facetten.

Weiterer Effekt zum Naturschutz

Dabei gibt es einen weiteren Effekt zum Naturschutz. „Auf den Offenflächen rings um die Hecke finden sich wertvolle Flächen Sandtrockenrasen mit Wärme und Sand liebenden Arten wie Kartäuser-Nelken und Grasnelken“, erzählt Steffen Bohl. Dieser artenreiche Lebensraum hat dazu geführt, dass der Borner Mühlenberg Teil des europäischen Schutzgebiets „Flämingrummeln und Trockenkuppen“ nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) wurde.

Rund um die eingewachsene Bockwindmühle bei Borne wächst geschützter Trockenrasen. Er braucht mehr Licht. Quelle: Steffen Bohl

„Auch diese angrenzenden Flächen werden von der Heckenverjüngung profitieren, da durch die Begrenzung der Wuchshöhe die negative Beschattung der Trockenrasen verringert wird“, so Bohl. Im Sommer werde die Naturwacht Hoher Fläming die Offenflächen gemeinsam mit dem in Borne ansässigen Schäfermeister Thomas Wolff und seinen Tieren pflegen.

Die Tiere von Schäfermeister Thomas Wolff sollen rund um die Bockwindmühle bei Borne künftig wieder die Flächen pflegen. Quelle: Anke Braune

„Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Belzig, dem Mühlenverein, der Naturwacht und der Schäferei von Herrn Wolff wird es gelingen, diesen besonders wertvollen Teil der Kulturlandschaft und ein Stück ländlicher Baukultur im Naturpark Hoher Fläming zu erhalten“, hofft Naturparkleiter Steffen Bohl.

Von Thomas Wachs