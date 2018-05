Bad Belzig

Rund 300 Teilnehmer reisen zum Pfingstfestival im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg) in Bad Belzig an. Es dauert noch bis Dienstag und ist die erste Großveranstaltung, die in dem und um das modernisierte Hauptgebäude herum stattfindet.

Einer der Höhepunkte ist das separate Jugendcamp. Die 12- bis 18-Jährigen können dabei neue Formen der Kommunikation und des Miteinanders lernen, üben und erleben. „Da wird sogar das Smartphone schnell zur Nebensache“, sind sich die Veranstalter sicher.

Zeltdorf der Jugend am Rande

Statt dessen soll ein Schutz- und Vertrauensraum entstehen, den viele aus ihrem Alltag kaum noch kennen. „Jeder findet darin einen Platz, selbst diejenigen, die sonst überall anecken, schüchtern sind oder schwer mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen“, erklärt Zegg-Sprecherin Cordula Andrä. Die Gruppe wird während des Festival durch Pädagogen und Jugendbegleiter betreut. Sie schauen mit den Jugendlichen darauf, was, wer, wann braucht. Knapp 40 junge Leute sind angemeldet und leben in einem Zeltdorf, das etwas abgelegen von den übrigen Unterkünften steht.

Als Rückzugsort steht ihnen ein Gruppenraum zur Verfügung, der für peinliche Erwachsene oder jüngere Geschwister nur in Ausnahmefällen zugänglich ist. „So haben die jungen Leute Gelegenheit, sich ehrlich und ausführlich über das auszutauschen, was sie im Alltag beschäftigt – Liebe und Liebeskummer, Freundschaft, Sexualität, Stress mit den Eltern - und können diese Themen während der Gruppenzeiten mit erwachsener Begleitung vertiefen“, heißt es in der Mitteilung. Und : „Hier hören wir einander anders zu“.

Widerspruch soll erörtert werden

Das gelte bei den Erwachsenen. Sie suchen Antworten auf Fragen nach Annäherung, Flirt und Sexualität. Wie die Gastgeber einschätzen, wird dabei ein großer gesellschaftlicher Widerspruch deutlich: In der Öffentlichkeit begegnet einem Sex überall. Sei es auf Werbeplakaten mit Frauen in knappen Bikinis und durchtrainierten Männerkörpern oder im Internet als leicht zugängliche Ware. Im Gegensatz dazu herrsche im Privaten viel Sprachlosigkeit. Und gerade in Zeiten der #metoo-Debatte nach den Ereignissen in der Showbranche sei es wichtig, darüber ins Gespräch kommen.

Es gibt außerdem erstmals ein „Awareness Team“, das während des Festivals feste Anlaufstelle ist für diejenigen, die sich unwohl fühlen, Grenzüberschreitungen oder Diskriminierung erlebt haben oder ein kompetentes Gegenüber suchen.

Von MAZ Online