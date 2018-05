Bad Belzig

Ein Unfall mit einem Linienbus ereignete sich am Donnerstag in Bad Belzig. Dabei erlitt der 51Jahre alte Busfahrer einen Schock. Er musste vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der einzige Fahrgast im Wagen auf der Strecke von Bad Belzig über Niemegk nach Klepzig blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr auf der Bergholzer Straße in Bad Belzig. Dort war der Bus eines privaten Unternehmens auf der Fahrt nach Klepzig aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gerutscht. Das Busunternehmen organisierte die Bergung seines leicht beschädigten Fahrzeuges eigenständig. An dem Bus entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro, teilte die Polizei mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig war zur technischen Hilfeleistung angerückt, teilt Ortswehrführer Raphael Thon mit.

Von Thomas Wachs