Bad Belzig

Einen Strauß mit roten Nelken legt Angela Heyer von den Bad Belziger Linken am Karl Liebknecht-Denkmal in der gleichnamigen Straße nieder. Er trägt die Aufschrift „Zum 100. Todestag von Karl und Rosa“ und soll an die Sozialistenführer Karl Liebknecht und Rosa-Luxemburg erinnern.

Die Bad Belzigerin Angela Heyer (links) legt einen Strauß roter Nelken am Karl-Liebknecht-Denkmal in der gleichnamigen Straße nieder. Gemeinsam mit anderen Gästen gedachte sie den Sozialistenführern Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, deren Ermordung sich zum 100. Mal jährte. Quelle: André Großmann

Vorbild für Trauergäste

Die Sozialisten wurden am 15. Januar 1919 von Freikorpssoldaten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division ermordet. „Sie traten für den Frieden auf der Welt ein und sind interessante Persönlichkeiten. Beide setzten sich gegen Militarismus und für Mitmenschlichkeit ein“, sagt Gisela Nagel von den Bad Belziger Linken, die von den Ideen des Duos bis heute begeistert ist.

Inge Richter zitierte das Gedicht „Trotz alledem!“ von Erich Weinert. Der Schriftsteller verfasste es 1936 im Moskauer Exil und will auf die damalige Zerstörung des Grabdenkmals für Luxemburg und Liebknecht hinweisen.

Das Revolutionsdenkmal zur Einnerung an Liebknecht und Luxemburg war ein Denk- und Mahnmal. Es wurde 1926 auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde errichtet. 1935 trugen Nationalsozialisten den Bau bis auf sein Fundament ab. Erst seit 1982 steht an dieser Stelle wieder ein Erinnerungsmal.

Erinnerung mit familiärem Hintergrund

Das Gedenken an die Kommunisten ist für Gisela Nagel auch ein Teil der Familiengeschichte. Denn ihr Großvater Rudolf Ludwig und ihre Großmutter Elisabeth Ludwig nahmen sowohl an der Beerdigung von Karl Liebknecht als auch an der Beisetzung von Rosa Luxemburg teil. „Damals regnete, stürmte und schneite es“, sagt Gisela Nagel, die hiervon aus den Erzählungen ihres Großvaters erfuhr.

Von André Großmann