Bad Belzig

Anlässlich der Märkische Literaturtage 2019 laden vom 22. Februar bis 13. April zum 16. Mal auch diverse Akteure im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu besonderen Aktionen ein.

Elf Bibliotheken sowie fünf Kultureinrichtungen und Vereine werden an zwölf Orten 22 Veranstaltungen anbieten. Mit dabei sind Bad Belzig, Beelitz, Brück, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Ferch, Teltow, Caputh, Ziesar und Treuenbrietzen.

Eröffnet werden die Literaturtage am Freitag, 19.30 Uhr, von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) im Rathaus in Kleinmachnow. Im Mittelpunkt steht dort die Lesung mit Jakob Hein, dem „ Till Eulenspiegel des Ostens“.

Märchenhaft wird es am 6. März in Beelitz. Grundschüler erleben Grimms Märchen, untermalt von Geräuschen und Effekten. Für ältere Schüler ist eine Lesung am 6. März im Jugendzentrum Kloster Lehnin.

Und was wären die Märkischen Literaturtage im Jahr des 200. Geburtstages des Märkischen Dichters Theodor Fontane ohne Veranstaltungen zu diesem Thema. Am 23. März und 13. April zeigt die Fercher Obstkistenbühne zwei musikalisch-literarische Programme. Am 28. März liest Giesela Heller in Stahnsdorf aus Fontanes Werken.

Vergnügen versprechen der Vortrag über Erich Kästner am 12. April in der Bibliothek auf Burg Eisenhardt in Bad Belzig und die Lesung mit Werken von Wilhelm Busch in Werder/ Havel.

Von MAZ