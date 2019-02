Lütte

Dort, wo aktuell der Nachwuchs noch mit Bauklötzern spielt, rücken demnächst wirklich die Handwerkern an. Das Kinderhaus am Weinberg wird im April und Mai nämlich zur Baustelle.

„Dann können nur noch die Null- bis Vierjährigen vor Ort betreut werden“, sagt Beatrix Lichter-Spatzier. „Die Größeren werden vorübergehend im Domizil der Jungen Mütter an der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig mit untergebracht“, so die Baukoordinatorin des Kinderfördervereins „Wir“, dem Träger beider Einrichtungen. Der ursprünglich unterbereitete Vorschlag, den Reitplatz Schwanebeck als Ausweichquartier für zwei Monate zu nutzen,ist damit vom Tisch.

Betriebserlaubnis in Gefahr

Schon seit 2016 steht vor allem die Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln an dem Zweigeschosser in Lütte auf der Agenda. Ansonsten drohe der Entzug der Betriebserlaubnis, hat Heinz Friese als zuständiger Hauptamtsleiter dieser Tage nochmals betont.

Acht Firmen und fünf Büros Das Kinderhaus Lütte ist vor 27 Jahren bezogen worden. Gleichwohl hat es schon einige An- und Umbauten hinter sich. Die Bauanlaufberatung für den letzten Abschnitt ist für 28. Februar angesetzt. Ausgeführt wird alles im April und Mai. Beteiligt sind acht Fachfirmen, drei Ingenieurbüros, ein Prüf- und ein Sachverständigenbüro.

Bei der Gelegenheit sollen gleich ein neues Büro und erstmals ein Aufenthaltsraum für die Erzieher, ein Frühförderungszimmer sowie teils neue Sanitäranlagen, einschließlich Extra-Toilette für das im Haus tätige Küchenpersonal, entstehen, kündigt Kathrin Franz an. Wie die Tagesstättenchefin erklärt, müssen darüber hinaus Stolperfallen entfernt und mehr Barrierefreiheit erreicht werden.

Künftig zehn Plätze weniger

Die Neuaufteilung der Räume hat letztlich zur Folge, dass die Kapazität von derzeit 65 auf 55 Plätze sinken wird. Das bedauern nicht wenige Familien in der Umgebung allgemein, denn speziell diese Einrichtung ist besonders beliebt.

Obendrein sind wohl intern beim Kinderförderverein „Wir“ nicht alle vom Vorhaben gleichermaßen informiert und überzeugt gewesen. Die Notwendigkeit war von der bisherigen Leitung stets mit den vom Kreis Potsdam-Mittelmark festgelegten Qualitätsstandards begründet worden.

So bestätigt Hendrik Hänig ( SPD) auf MAZ-Anfrage, dass die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Bauen und Planung, Wirtschaft und Finanzen im Januar vor Ort waren, um die Auffassungen der Betroffenen zu hören. „Einige ihrer Befürchtungen waren nachvollziehbar und die Anregungen plausibel.

Doch für Umplanungen im großen Stil wäre es zu spät gewesen“, sagt der Vorsitzende des Gremiums.

60 Prozent der Kosten gefördert

Denn es geht dabei um nicht wenig Geld für die Kommune. Mehr als 235 000 Euro sind für das gesamte Vorhaben eingestellt. 60 Prozent davon werden aus dem Kindertagesstätten-Investitionsprogramm des Landes Brandenburg finanziert.

Sie müssen jedoch bis spätestens 28. Mai dieses Jahres ausgegeben werden, wie es im Zuwendungsbescheid der Investitionsbank heißt. „So wie am 12. Januar abgestimmt wird also nun im Einklang mit den Behörden gebaut“, hat deshalb Karl-Heinz Schubert, der neue Geschäftsführer des „Wir“-Vereins, nun bestätigt. Von der Klarheit der Worte indes waren die Lokalpolitiker überrascht, aber doch zufrieden und gaben ihrerseits Zustimmung.

Immerhin ist schon eine ganze Menge an Vorarbeit geschafft. Im vergangenen Jahr wurden Kellerabdichtung und Regenwasserversickerung erneuert. Außerdem ist die Terrasse jetzt fertig und kann schon von den Krippenkindern genutzt werden.

Von René Gaffron