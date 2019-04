Bad Belzig

In der Bad Belziger St. Marienkirche erklingt am Sonntag die Markuspassion, in der die Leidensgeschichte Jesu erzählt wird.

Zusammen mit Gesangssolisten und einem Kammerorchester werden barocke Arien, Choräle und Chorsätze – teils in dramatischen, teils in lyrischen Passagen – den Passionsbericht des Evangelisten Markus darbieten, der die Tür zur Karwoche öffnet.

Werk von 1703

Das Werk des Komponisten Friedrich Nikolaus Bruhns, der in Hamburg Domkapellmeister war, stammt aus dem Jahr 1703.

„Das ist jedoch erst seit wenigen Jahren bekannt, weshalb dieses Oratorium bis heute dem Komponisten Reinhard Keiser zugeschrieben wird“, sagt Kantor Winfried Kuntz.

Eintritt ist frei

„Dem jungen Johann Sebastian Bach war es so wichtig, dass er es weiter bearbeitete und drei Mal in Weimar und Leipzig aufführte.“

Markuspassion in der St. Marienkirche Bad Belzig am Sonntag, 14. April. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

