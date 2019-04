Bad Belzig

Am Sonntag und Montag kommt es in Bad Belzig zu Straßensperrungen. Der Grund sind Dreharbeiten für einen Film.

Deshalb soll ab Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, der Marktplatz frei bleiben. Außerdem kommt es zu Intervallsperrungen von zwei bis drei Minuten in der Wiesenburger Straße.

Ferner sind Halte- und Parkverbote in der Magdeburger Straße, Am Meierhof, Sandberger Platz sowie an der Ecke Bahnhofstraße/ Berliner Straße zu beachten. Darüber hinaus wird am Montag eine Szene auf dem Radweg zwischen Dahnsdorf und Preußnitz gedreht.

Alle Rettungswege bleiben gewährleistet, heißt es in der Mitteilung des Rathauses.

Um welche Art Film es sich handelt, ist unbekannt.

Von MAZ