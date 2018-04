Platz zum Sitzen - Mehr Bänke für den Marktplatz

Auf dem Bad Belziger Marktplatz wird es künftig eine Parkgelegenheit weniger geben. Der rührige Seniorenbeirat der Stadt ist sich sicher, dass die Innenstadthändler diesen Verlust verschmerzen können. Denn dank ihrer Bemühungen wird es anstatt der Parkbucht dort künftig schmucke Sitzmöbel geben.

Aber der Reihe nach: Der Beirat gehört seit seiner Gründung als beratendes Gremium dem städtischen Sozialausschuss an. In dieser Funktion saß Gisela Lehmann dieser Tage am Tisch der Parlamentarier. Zum wiederholten Mal trug sie die Bitte vor, im Stadtgebiet mehr Bänke aufzustellen. „Nicht nur für die ältere Generation. Wir sprechen auch für junge Mütter mit Kindern“, so Lehmann.

Bänke waren ohnehin für Markt angeschafft worden

Jürgen Gottschalk (CDU), Stadtverordneter und Mitglied des Beirats, ergänzte, dass die Senioren auch schon in groben Zügen dokumentiert hätten, wo es dringlich an Sitzmöbeln fehle. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auf im Bauhof eingelagerte Bankbestände – deren Existenz Bauamtsleiter Christoph Grund bestätigte. Er erklärte, dass diese teils rückgebaut, teils für den Marktplatz aus Mitteln der Städtebauförderung angeschafft wurden. „Sie sind aber nicht zum verschenken da“, gab er zu bedenken.

„Wir können die Bänke bezahlen“, konterte Jürgen Gottschalk. In dieser Folge regte Tobias Paul (CDU) an, zumindest für die Sommermonate auf dem Marktplatz neben der Litfaßsäule einige Bänke aufzustellen. „Wenn sie für den Marktplatz vorgesehen waren, dann könnten wir sie ruhig etwas lüften“, fand auch Burkhard Kroll (Die Grünen).

Neugründung vor vier Jahren Der Seniorenbeirat gründete sich 2014 neu. Am 10. Juni hat er zur Brandenburgischen Seniorenwoche ein Blaskonzert im Kurpark geplant. Parallel dazu sind eine Wanderung sowie ein Kegel- und ein Tennisturnier für Senioren geplant.

Die Gelegenheit beim Schopf packend, stellte Gottschalk sofort einen entsprechenden Antrag – der mit vier Gegenstimmen, unter anderem aus den Reihen des Gewerbevereins, mehrheitlich angenommen wurde. Damit ist die Verwaltung beauftragt, ein gut vier mal sieben Meter großes Areal aus der Parkplatzbewirtschaftungszone herauszulösen.

Am Tag darauf machte Gottschalk die Probe aufs Exempel. Wie würden die Bad Belziger auf eine zusätzliche Sitzgelegenheit reagieren? Die dafür nötige Bank entlieh er kurzerhand auf dem Innenhof des Rathauses. Sieglinde Pöllnitz war die erste, die zielgerichtet auf das Stadtmöbel zusteuerte. „Ich wohne im Klinkengrund und der Weg in die Stadt fällt mir nicht mehr ganz leicht. Es wäre schön, wenn unterwegs, zum Beispiel in der Niemegker Straße, auch einige Bänke stehen würden, mit Papierkörben“, so die 66-Jährige.

Paten und Sponsoren für die Bänke gesucht

Kurze Zeit darauf nimmt Anke Bolz neben ihr Platz. Auf die Frage, ob sie die im Stadtgebiet vorhandenen Bänke als ausreichend empfindet, kommt die Antwort: „Ich wünsche mir mehr Bänke. Sie fördern auch die Kommunikation.“ Dann kommt Ilse Füger über den Markplatz gelaufen und nimmt die Sitzgelegenheit dankbar an. Sie beklagt: „Auf dem Weg vom Kurpark in die Stadt gibt es auch zu wenig davon.“ Die 81-Jährige erzählt, gern aktiv sein zu wollen. Mangels Möglichkeiten zum ausruhen muss sie ihre Aktivitäten jedoch so manches mal einschränken und vorab genau durchdenken. „Ich will noch“, so Füger, die das Engagement des Seniorenbeirats freut und die auch in der Straße der Einheit gern mehr Sitzmöbel vorfinden würde.

Jürgen Gottschalk indes sieht die Forderung des Beirats bestätigt. 15 Bänke sollen im Stadtgebiet und an Wanderwegen installiert werden. „Sie sollen fest, stabil und im Boden verankert sein“, erklärt er. Demnächst will der Beirat einen Aufruf starten und Paten dafür werben. „Vielleicht finden sich ja auch noch Sponsoren“, so Gottschalk weiter. Die Finanzierung der Sitzmöbel für die kleine Marktplatzlounge will der Beirat indes aus Spenden bestreiten, die er im vergangenen Jahr während der Seniorenwoche eingenommen hat. Das damals im Kurpark stattfindende Blaskonzert stand bereits unter dem Motto „Bänke für Senioren“.

Von Christiane Sommer