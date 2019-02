Bad Belzig

Nach der Großrazzia in Bad Belzig sieht die Stadt neue Probleme auf sich zukommen. „Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, ist das sehr enttäuschend, dass es sich so entwickelt hat“, sagt Hendrik Hänig ( SPD), Ausschussvorsitzender für Finanzen und Bau.

Der Betreiber des Burghotels sei der einzige der letzten fünf Pächter, der regelmäßig die Pacht zahle. Dennoch: „Das macht keinen guten Eindruck für das Burghotel“, sagt Hänig.

„Die problematische Frage wäre dann, ob man wegen des persönlichen Fehlverhaltens den Pachtvertrag auflösen kann.“ Nach vier Jahren muss dann ein neuer, ebenso zuverlässiger Pächter gefunden werden.

Es gilt die Unschuldsvermutung

„Wir sind schon länger in einer Auseinandersetzung mit dem Burghotel“, sagt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) der MAZ. „Es wurden Schilder und Steine geklaut. Es kam zu gegenseitigen Beleidigungen und auch der Versuch, den Cafébetreiber in der Burg und den Pächter des Burghotels wieder zusammenzubringen, hat nicht gefruchtet“, sagt er.

Die Stadt Bad Belzig habe schon vor den Razzien Anzeigen gegen Unbekannt gestellt. Bisher gibt es aber noch kein Ergebnis der Staatsanwaltschaft. „Es ist zu früh für eine Bewertung. Ohne belastbare Sachverhalte gilt die Unschuldsvermutung“, betont Leisegang.

Diebesgut sichergestellt

Am Donnerstagvormittag war die Polizei mit 13 Einsatzfahrzeugen zu Durchsuchungen in Berlin, Mörz und zum Burghotel Bad Belzig ausgerückt. Angehörige der Familie M. werden des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verdächtigt.

Auch Urs Bastian Kunz hat seine Chocolaterie in der Burg Eisenhardt. Ihm waren Ende Oktober Tische, Stühle und ein Sonnenschirm gestohlen worden. „Ich rechne ganz fest damit, die Möbel wiederzubekommen. Ich habe sie bei der Razzia in der Scheune in Mörz identifizieren können“, sagt Kunz.

Er wurde von der Polizei zur Identifizierung des Diebesguts zur Razzia gebeten. Herausgegeben hätte der beschuldigte Burghotelbetreiber das Inventar nicht. „Das wäre ein Schuldeingeständnis, deswegen wurden sie von der Polizei beschlagnahmt“, meint Kunz.

Hoffnung auf Frieden

Er ist optimistisch: „Es kann kein Zufall sein, dass jetzt drei Tage die Sonne scheint. Ich hoffe, dass nun wieder Frieden in der Burg und in Bad Belzig einkehrt.“ Laut Kunz wären alle betroffen. Am Tag der Razzia hätten sich viele nach seinem Befinden erkundigt. „Ein älteres Paar hat mir sofort einen Tisch für mein Café zur Verfügung gestellt“, freut sich Kunz.

Im Internet sind die Reaktionen überwiegend erleichtert. „Na endlich!!!“, kommentiert der Geschäftsführer der Steintherme Bad Belzig, Christian Kirchner, auf Facebook den MAZ-Artikel.

Auch in lokalen Facebook-Gruppen scheinen viele auf den Durchgriff der Polizei gegen den Betreiber des Burghotels gewartet zu haben. So schreibt eine Nutzerin dort: „Yes, endlich, wir warten schon Jahre drauf.“

Der Betreiber des Burghotels Bad Belzig wollte sich auf mehrmalige Anfrage der MAZ auch am Freitag nicht zu den Vorwürfen äußern.

Von Jan Russezki