Schwanebeck

Die aufmerksamen Nachbarn haben zum Wochenausklang die Folgen eines Ödlandbrandes am Gesundbrunnen in Grenzen gehalten. Nicht nur, dass sie sofort den Notruf wählten. Mit Gartenschläuchen wurde von ihnen unverzüglich selbst die Brandbekämpfung aufgenommen.

Gleichwohl stand ein rund 1200 Quadratmeter großes Areal am Freitagabend in Flammen, die sich ob der Trockenheit augenscheinlich schnell ausbreiteten.. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig, die mit drei Fahrzeugen anrückte, sowie die Kameraden aus Lütte brachten sie schließlich unter Kontrolle. „Eine Ausbreitung auf einen Schuppen, in dem Brennholz gelagert war, konnte rechtzeitig verhindert werden“, berichtet Bad Belzigs Ortswehrchef Raphael Thon.

Kameraden aus Bad Belzig und Lütte sind angerückt. Quelle: FFW Bad Belzig

Niemand ist verletzt worden. Der Grundstückseigentümer war zum Zeitpunkt des Geschehens nicht vor Ort. Zur Ursache des Feuers lässt sich keine Aussage treffen.

Von René Gaffron