Bad Belzig

Kickern, Kochen und Gespräche mit Jugendlichen gehören zu den Aufgaben von Josef Hölzel. Denn der 25-Jährige ist neuer Mitarbeiter beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Bad Belzig.

Der Theologe wartet Mittwochnachmittag in den Räumen des Vereins in der Straße der Einheit 46 auf Schüler des Fläming-Gymnasiums und hört ihnen zu. Dabei sollen sie entspannen, spielen und kreativ sein. „Es begeistert mich am meisten, für die Jugendlichen da zu sein“, sagt Hölzel.

Jugendliche sollen ermutigt werden

Er will Teenager in ihren Talenten bestärken, Mut vermitteln und beim Finden der eigenen Identität helfen. Die Jugendarbeit in der Kreisstadt unterstützt er gemeinsam mit seinem Kollegen Sven Neumann mit jeweils zehn Stunden pro Woche.

„Die Teenies geben das Programm vor“, sagt der 25-Jährige. Sie stimmen ab, ob das Kartenspiel Uno oder das Videospiel Singstar auf der Playstation gezockt wird, was gekocht und gegessen wird. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen dabei Pizza, Nudeln mit Tomatensoße und Sandwiches.

Im Hohen Fläming gefällt Josef Hölzel die Weite der Landschaften, die Vielfalt der Seen und Wälder. „An den Menschen in der Region schätze ich ihre offene und ehrliche Art. Sie sind direkt, deshalb gab es keine Anpassungsschwierigkeiten“, sagt der gebürtige Zwickauer, dessen Mutter aus Jüterbog stammt.

Er könne sich mit der Lebenswelt von 18-Jährigen durchaus noch identifizieren, äußert der sportbegeisterte Jugendarbeiter. Hölzel geht gern schwimmen, fährt mit dem Rad und spielt einmal wöchentlich Fußball. In Bad Belzig will er mit Jugendlichen sowohl in der Halle als auch draußen kicken. Die Steintherme kennt er, ein Ausflug zur Burg Eisenhardt ist geplant.

Gespräche über das Leben

Privat hat Hölzel sein Glück bereits gefunden. Im August will der 25-Jährige seine Verlobte Theresa heiraten und plant bereits jetzt für den großen Tag des Paares. Vor seinem Theologie-Studium im havelländischen Wustermark engagierte er sich bereits ehrenamtlich bei einer kirchlichen Gemeinde im sächsischen Zwickau.

„Da habe ich gemerkt, dass ich das weiter machen möchte, aber auf professionellerer Ebene“, sagt der Evangelist. Er hofft, dass die Jugendarbeit in den Räumen des CVJM von Schülern angenommen wird. Bei Freistunden, nach der Schule und als Ort zum Entspannen.

Hölzel ist zufrieden, wenn die Jugendlichen einen Anlaufpunkt haben, an dem sie sein können, wie sie sind. „Die Themen der Gespräche betreffen alle Aspekte des Lebens“, sagt der Jugendarbeiter. So wird über die Schule, Ausbildungen, Beziehungen philosophiert. Dabei stehe der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Religion, betont der 25-Jährige.

Von André Großmann