Bad Belzig

Der Kulturkalender des Landkreises Potsdam-Mittelmark für 2019 liegt ab sofort druckfrisch in der Kreisverwaltung, in den Stadt-, Gemeinde- und Amtsverwaltungen sowie in den Museen und Bibliotheken aus. Bereits zum 24. Mal ist die Broschüre erschienen.

Im ersten Teil findet der Leser kurze und übersichtliche Informationen zu den 65 Museen, Heimatstuben und Dauerausstellungen im Landkreis.

Eine Karte mit den Orten, wo Museen zu finden sind, erleichtert Besuchern und Touristen zusätzlich die Orientierung. Auch Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten und weitere Infos fehlen nicht.

Infos zum Wiesenburger Blumenmarkt finden sich im Kulturkalender. Quelle: Thomas Wachs

Der Kulturkalender bietet zudem einen Überblick über Traditionsfeste und überregionale Veranstaltungen. Unter der Überschrift „Bei unseren Nachbarn vorbeigeschaut“ werden Veranstaltungen wie die Schlössernacht im Potsdamer Park Sanssouci, das Jacobifest in Plaue oder der Türmetag in Brandenburg an der Havel beworben.

Nicht fehlen dürfen 2019 auch die Stadt- und Burgführungen in Bad Belzig, der Nachtwächter-Rundgang in Werder ( Havel), Konzerte, Fotosafaris, Oldtimertreffen, das Mittelalterspektakel auf Burg Rabenstein, der Töpfermarkt in Görzke oder der Blumenmarkt in Wiesenburg. Auch wer sich über die Veranstaltungen zum Fontanejahr informieren will, wird im Kulturkalender fündig.

Der Töpfermarkt in Görzke zieht jedes Jahr viele Besucher an. Quelle: Silvia Zimmermann

Vereine, Veranstalter sowie Kulturschaffende im Landkreis können dazu beitragen, die Aktualität des Kalenders und auch der Daten im Internet zu gewährleisten und zu verbessern.

Dafür sollten sämtliche Veränderungen zu Personen, Einrichtungen und Veranstaltungen dem Fachdienst Schülerbeförderung, Kultur und Sport gemeldet werden. Doris Patzer ist erreichbar unter 033841/91442 oder per Mail an: doris.patzer@potsdam-mittelmark.de.

Alle Daten und Veranstaltungen des Kulturkalenders sind ebenfalls auf der Internetseite des Landkreises zu finden. Dort können auch selbst Veranstaltungen eingepflegt werden.

Von Josephine Mühln