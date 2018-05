Bad Belzig

Vor zwei Jahren entschied sich der Bad Belziger Thomas Kruse für ein Wochenende im Kloster. „Ich wollte irgendwohin, wo es schön ist“, erklärt er. Seine Wahl fiel auf das katholische Benediktiner Kloster Münsterschwarzach in der Nähe von Würzburg.

Dass Kruse evangelisch ist, stand nach seinem Dafürhalten dem Vorhaben nicht im Weg. Mit dem Wunsch, einige Tage im Rhythmus des Klosters zu leben, an den Gebetszeiten teilzunehmen, zur Ruhe zu kommen und seinen Glauben dabei vertiefen zu können, machte er sich auf den Weg.

Veränderung amtlich dokumentiert

Mittlerweile ist aus Thomas Kruse Bruder Erasmus geworden. Selbst in seinem Personalausweis ist der Ordensname eingetragen. Im Berufsleben ist er als Angestellter des Landkreises Potsdam-Mittelmark jedoch Thomas Kruse geblieben. Im Zusammenhang mit dem neuen Namen signiert er jeweils mit dem Zusatz „Obl. OSB“.

„Die Abkürzung steht für Oblate im Orden des heiligen Sankt Benedikt“, erklärt der 52-Jährige und beginnt vom ersten und den darauf folgenden Klosterbesuch

Die Oblatenmedaille von Thomas Kruse alias Bruder Erasmus. Quelle: Christiane Sommer

en zu erzählen. Er bezeichnet dieselben als seine „geistliche Tankstelle“.

„Bis zu meinem ersten Besuch war mir der Begriff Oblate nur für das Abendmahlsbrot in der Kirche oder als Gebäckunterlage bekannt“, sagt Kruse weiter. Dass es auch lebende Oblaten gibt, war ihm unbekannt. Das sind Christen, die nach den Regeln des heiligen Benedikt und in Verbindung zu einem Benediktinerkloster leben.

Heute weiß er es besser und ist, wie das Kürzel verrät, selbst ein Oblate. Er sagt, dass der Klosteraufenthalt seinen Blick schärfte, Lebensorientierung war und Glaubensvertiefung mit sich brachte. In dieser Folge stand Kruse irgendwann vor der Frage: Wie weiter?

„Mönch konnte ich nicht werden, da ich verheiratet bin. Und für ein Theologiestudium fühlte ich mich zu alt“, sagt er. In dieser Folge schmiedete er den Plan, Oblate zu werden. Als Christ, der einem Benediktinerkloster angeschlossen ist, der sein Leben darauf ausrichtet, die Botschaft Jesu in die Welt hinauszutragen und zu leben. Nach einjähriger Probezeit, die mit mehreren Exerzitien (Weiterbildungen) verbunden war, gab Kruse 2017 sein Oblatenversprechen. „Die darüber ausgestellte Urkunde liegt im Archiv des Klosters“, so der Bad Belziger. 14 Tage nach seinem 50. Geburtstag begann damit ein neuer Lebensabschnitt für ihn.

Elmo gefiel noch besser

Unter anderem mit dem neuen Namen. Kruse erzählt, sich 2016 mit Blick auf das Reformationsjubiläum viel mit Martin Luther und seinen Schriften beschäftigt zu haben. Dabei kam er an Erasmus von Rotterdam nicht vorbei. Der wollte, wie Luther, die Kirche reformieren. Nur sanfter. Was ihm gefiel. Nur war Erasmus von Rotterdam kein Heiliger. Deshalb fiel seine Wahl auf den heiligen Erasmus - den Schutzpatron der Seefahrer, Drechsler, Weber, Seiler und Menschen mit inneren Krankheiten. Die Kurzform des Namens - Elmo - gefiel ihm sogar noch besser. Doch mit der konnte sich das Kloster nicht anfreunden. „Weil es einen lustigen Sesamstraßenbewohner gleichen Namens gibt“, klärt der 52-Jährige auf. Und so wurde aus Thomas Kruse Bruder Erasmus.

Ehefrau Birgit unterstützt den Weg

Nicht, dass ihm der von seinen Eltern gegebene Vorname nicht mehr gefallen hätte. „Thomas klingt natürlich sehr schön“, räumt der Bad Belziger ein – um im nächsten Augenblick zu erklären, dass Thomas im Evangelium ein Zweifler ist. Was wiederum nicht zu ihm passen würde. Da sei Erasmus treffender – in seiner Bedeutung als der Liebenswürdige. „Die Namensänderung im Personalausweis machte den Oblaten vollständig“, sagt der 52-Jährige, der mit seiner Entscheidung für die klösterliche Bindung glücklich ist. Mittlerweile hat ihn sogar Ehefrau Birgit schon einmal dorthin begleitet. Thomas Kruse sagt auch, niemanden bekehren zu wollen. Vielmehr gehe es ihm um eine Ernsthaftigkeit des Glaubens. Er steht beispielsweise für konservative Gottesdienste - nach alter Ordnung. Die sieht er in katholischen Gemeinden übrigens besser bewahrt als in den evangelischen.

Von Christiane Sommer