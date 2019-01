Die Stadt Bad Belzig betreibt sechs Spielplätze in Schulen und Kindergärten, 15 in den Ortsteilen und neun in der Kernstadt.

Ferner werden ein barrierefreier Naturerlebnispfad unterhalb der Burg Eisenhardt und ein „Trimm-Dich-Pfad“ in Stadionnähe unterhalten.

Im laufenden Haushalt standen für deren Unterhaltung 44.000 Euro und weitere 9000 Euro für Neuanschaffungen von Spielgeräten zur Verfügung. Zu wenig, um die Geräte und Plätze zu erneuern, die als erneuerungswürdig eingestuft sind.

Dazu gehören die Plätze in den Ortsteilen Lüsse, Neschholz und Bergholz sowie in Bad Belzig am Freizeit- und Erlebnisbad und an der Eichenallee. Ferner der Jugendspielplatz in der Hans-Marchwitza-Straße und der „Trimm-Dich-Pfad“ am Borussia Weg.