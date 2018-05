Bad Belzig

Die Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig gehört zu jenen 129 Schulen in ganz Brandenburg, die seit dem Schuljahr 2017/2018 am Projekt „Schule für gemeinsames Lernen“ teilnehmen. Das ist jetzt auch auf einem neuen Schild am Schulgebäude zu lesen – wo bislang noch das alte Logo des Pilotprojekts „Inklusion – Schule für alle“ gehangen hat.

„Inhaltlich hat sich aber nichts geändert - wir verfolgen immer noch dieselben Ziele wie vorher“, sagt Schulleiterin Ines Michaelis (r.). „Alle Kinder sollen optimale Lernbedingungen erhalten.“ Die Fünftklässler Amy Lüdiecke (l.) und Shawn Leo finden, dass das schon gut funktioniert. „Probleme gibt es bei uns nicht, nur Herausforderungen“, ergänzt Michaelis.

Von Josephine Mühln