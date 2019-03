Bad Belzig

Bad Belzig boomt endlich. Deshalb sind Wohnraum und Bauplätze mehr denn je gefragt. Wenn jetzt ein privater Investor dafür Flächen erschließen will, ist das zu begrüßen. Das ist in der Kur- und Kreisstadt in der Dimension wie Am Weinberg noch selten. Sie quält sich deshalb mit dem anderenorts schon gewohnten Wachstumsschmerz.

Die teilweise von der Entwicklung überraschten Nachbarn haben berechtigte Sorgen. Verkehrsführung und Entwässerung, Natur- und Landschaftsschutz sind wichtige Belange. Sie sollen freilich in der Bauleitplanung geregelt werden. Bürger und Behörden sind aufgerufen, die Hinweise und Anregungen einzubringen. Dann wird abgewogen, ob und wie sie zu beachten sind. In der Regel funktioniert dieses Verfahren ganz gut.

Selten wird auf diese Weise ein Vorhaben verhindert. Das sollte in diesem Fall auch nicht angestrebt werden. Das Ziel ist wohl eher erreicht, wenn die offensichtlichen Probleme ernst genommen und ausgeräumt sind und trotzdem gebaut werden kann.

Von René Gaffron