Bad Belzig

Kann man noch alleine in den Wald gehen? Das ist sicher eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf dir neuen Nachbarn – die Wölfe. Wildnispädagoge Paul Wernicke hat Antworten. „Unsere Nachbarn, die Wölfe“ hieß die Veranstaltung, zu der Bill Nickl ins San-Diego-Café des Zentrums für experimentelle Gesellschafts-Gestaltung (Zegg) eingeladen hatte. Etwa 50 Menschen wollten dem Phänomen Wolf auf die Spur kommen.

Wolfsromantik oder Panikmache?

Oft mit Mythen umrankt erhitzt der Wolf die Gemüter und meist entstehen schnell zwei Lager. Paul Wernicke sagt, dass er zu keinem von beiden gehöre. Jenseits von Wolfsromantik oder Panikmache sei sein Ansatz die Frage, wie die Menschen angstfrei und Gewinn bringend in einer Kulturlandschaft mit Nutztieren mit den Wölfen zusammen leben können. Denn Fakt ist: Sie sind da.

Hier lesen Sie mehr über die kontroverse Sicht der Menschen auf die Wölfe

Wernickes betrachtet die Wölfe neugierig und ohne Vorbehalte. Auf seine ersten Wolfsspuren ist er 2009 gestoßen, als Wölfe am Truppenübungsplatz Altengrabow auftauchten. Er berichtet, wie er und seine Freunde sich Unterstützung aus der Lausitz holten, wo die Wölfe schon um das Jahr 2000 eingewandert waren. Wie sie Kameras installieren und Spuren zurückverfolgen, um die Wurfhöhlen zu finden.

Auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow war das erste Rudel der Region, jetzt leben die Wölfe bereits in Bad Belzig. Das sogenannte Bad-Belzig-Rudel hatte seine Wurfhöhle mit fünf Welpen nur 600 Meter von Grützdorf entfernt – und ist damit ganz nah am Platz des Naturforschers.

Der Wolf ist zurück in Deutschland. Quelle: dpa

„Es gab Tage, an denen ich ihre Spuren verfolgt habe – und kurz darauf kamen sie über den Platz“, berichtet Wernicke. „Sicher haben sie meinen Geruch erkannt. Da habe ich mich schon gefragt, wer verfolgt eigentlich wen? Meine Aufgabe ist es, diesen Tieren eine Stimme zu geben. Deswegen sitze ich jetzt hier.“

Verkehrsunfälle als Todesursache Nummer 1

Todesursachen für Wölfe seien vor allem Verkehrsunfälle. Hinzu kämen Krankheiten und illegale Abschüsse. Nach Wernickes Einschätzung ernähre sich der Wolf zu etwa zwei Prozent mit Nutztieren. Der Mensch müsse sich umstellen und den Wolf einbeziehen. Sichere Zäune seien unumgänglich. Hunde sollten in Wolfsgebieten angeleint werden.

Erst im Februar kamen Wölfe nah an das Seniorenheim Dahlen heran

Ein Zuhörer fragt nach dem Mythos des Blutrauschs, dem Wölfe unterliegen sollen. „Ja, es ist schon vorgekommen, dass Wölfe in einer Schafsherde mehr Tiere umbringen als sie fressen“, berichtet Wernicke. Und: „Als Beutegreifer greifen sie an, was sich bewegt. Wildtierherden fliehen dann, Nutztiere können dies nicht und wenn sie sich aber panisch bewegen, verebbt der Jagdinstinkt der Wölfe nicht.“

Wichtige Verhaltensregeln

Aus diesem Wissen könne der Mensch Verhaltensregeln für sich ableiten. Normalerweise würden Wölfe Menschen meiden. „Sollte es aber doch mal vorkommen, dass wir zufällig auf welche treffen, sollte man also nicht schreiend davon laufen“, rät Paul Wenicke. Und: „Den Wölfen grinsend in die Augen gucken, ist auch nicht angesagt, das könnte als Angriff mit Zähne fletschen missverstanden werden.“

Hier mehr über das Rudel, das in Bad Belzig in die Fotofalle tappte

Was also tun? „Einfach ruhig stehen bleiben“, empfiehlt der Fachmann. „Sprechen oder singen dabei, das unterscheidet uns von ihrer normalen Beute, und Wölfe nehmen dann reißaus.“ Jogger seien auch nicht gefährdet, ihnen würden Wölfe ebenfalls ausweichen.

Bei einem waren sich die Anwesenden einig: Gefährlicher als der Wolf sei im Wald derzeit das Wildschwein, besonders wenn eine Bache ihre Frischlinge in Gefahr wähnt. Bisher habe noch kein Wolf einen Menschen angegriffen. Wolfsfreunde seien froh, wenn sie die Grauen von weitem sehen, sagt Paul Wernicke, oder mal eine Spur erkennen.

Von Barbara Stützel