Schwanebeck

In der Nacht zum Mittwoch ist in ein landwirtschaftliches Unternehmen in Schwanebeck eingebrochen worden. Das hat ein Mitarbeiter bei der Polizei angezeigt. Die Unbekannten hatten den Zaun überwunden und machten sich dann offenbar gezielt an den Zugmaschinen zu schaffen. Sie demontierten drei so genannter Oberlenker, wobei zwei davon hydraulischer Art waren..

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der Tatort wurde von Kriminalisten dokumentiert.

Von René Gaffron