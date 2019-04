Bad Belzig

Die große Trockenheit fordert im Hohen Fläming vielerorts ihren Tribut. in diversen Orten sind Osterfeuer kurzfristig abgesagt worden. Immerhin gilt überall in der Region bereits die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4. Doch gehen die zuständigen Ordnungsämter durchaus unterschiedlich um mit der brenzligen Situation.

Alle Osterfeuer abgesagt wurden in der Stadt Bad Belzig und deren Ortsteilen. Das hat Stadtwehrführer Olaf Beelitz am Donnerstagmittag auf MAZ-Anfrage bestätigt. Er verweist auf die bald zu erwartende höchste Waldbrandwarnstufe, die an den Festtagen wohl gelten werde.

Zu schwer abzusichern

Nichts geht mehr, heißt es auch im Amt Brück. Dort war zunächst am Vormittag noch erwogen worden, die Traditionsfeuer überall dort zuzulassen, wo Feuerwehren mit Löschfahrzeugen dabei sind. „Dann gab es jedoch auch von den Wehren selbst Bedenken, wonach sie nicht in der Lage seien, überall die Feste abzusichern“, erklärt Marion Jahn vom Ordnungsamt Brück.

Gemeinsam mit Amtswehrführer Uwe Paul sei daraufhin festgelegt worden, dass es gar keine Feuer im Amtsbereich geben darf. Angemeldet waren 15 Osterfeuer, die am Donnerstag, Sonnabend und Sonntag mehr oder weniger groß öffentlich sowie privat brennen sollten.

Auch Grillfeuer sind ein Problem

Die Amtsverwaltung warnt nun selbst vor Grillfeuern. Vor allem in Waldgemeinden wie Borkheide und Borkwalde. „Grillen ist laut Waldgesetz verboten, wenn auf selbst genutzten Grundstücken nicht mindestens 30 Meter Abstand gehalten werden können zum Wald“, erklärt Marion Jahn.

Weniger rigoros ist die Gemeinde Wiesenburg/Mark. Sie hat es den Dorfchefs und Ortswehrführern übertragen, jeweils die Entscheidung über die Osterfeuer zu treffen. Am Wiesenburger Wasserturm wird es wohl gehen. „Der Acker ist frisch gepflügt, die Bäume sind weit genug entfernt und Löschwasser ist vor Ort“, berichtet Vize-Ortswehrführer Tobias Schulz.

Keine Tradition an der Jagdhütte

In Neuehütten hingegen wird das Feuer für gewöhnlich auf der Freifläche gleich neben der Jagdhütte entzündet. Doch zu nah ist dort der trockene Wald, auf den womöglich die Flammen oder Funken überspringen könnten. „Deshalb haben wir schon am Dienstag mit Ortsvorsteherin Kornelia Stephan abgestimmt, dass wir diesmal auf die Tradition verzichten müssen“, bestätigt Ortswehrführer Lars Wendt. Dem Vernehmen nach wird in weiteren Orten die Absage des Spektakels noch kurzfristig erwogen.

Nur ein Feuer pro Dorf

„Die Amtsverwaltung Niemegk hat kein Osterfeuer untersagt“, erklärt Thomas Griesbach am Donnerstag. Freilich schränkt der Leiter des Ordnungsamtes auch ein: „Pro Dorf darf nur eines der genehmigten Osterfeuer entfacht werden. Voraussetzung sind ein Mindestabstand zum Wald von 50 Metern, ein ausreichendes Löschwasser-Reservoir sowie eine maximale Größe von drei mal drei Metern.“ Da jedoch zu befürchten ist, dass einige Einwohner ihr Holz in Massen bringen und es dann nicht auf den Stapel passt, wurde an mehreren Orten gleich verzichtet. So in Dahnsdorf, Lühnsdorf und Haseloff zum Beispiel, heißt es.

Private Flammen verboten

In Treuenbrietzen wurden alle privaten Osterfeuer abgesagt. Darüber hinaus auch die zentralen Osterfeuer der Dörfer Neu-Rietz und Lüdendorf.

„Genehmigt sind indes die öffentlichen Osterfeuer, die durch die Feuerwehren begleitet werden“, teilt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Donnerstag auf Anfrage der MAZ mit. So können die Flammen unter Aufsicht lodern in Frohnsdorf, Feldheim, Marzahna, Treuenbrietzen, Lobbese, Zeuden, Lühsdorf, Rietz, Niebel und Pflügkuff, heißt es aus dem Rathaus.

Ohne Brandschützer geht nichts

„Alle Veranstalter wurden belehrt, dass die Feuer von der Feuerwehr begleitet und abgesichert werden müssen“, so Knape. Ist das nicht gewährleistet, dürfen die Traditionsfeuer nicht stattfinden.

