Bad Belzig

Plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Als Anett Fritschek am Neujahrstag über starke Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Sehstörungen und geplatzte Äderchen in den Augen klagte, brachte ihr Ehemann Bodo sie direkt in die Notaufnahme des Bad Belziger Ernst-von-Bergmann-Klinikums. Das war gegen 9.30 Uhr. Dann begann eine Odyssee, die das Ehepaar so schnell wohl nicht wieder vergessen wird.

„Nach etwa einer Stunde Wartezeit wurde meine Frau von der Krankenschwester aufgerufen, die ihre Vitalwerte überprüfte. Nach weiteren 30 Minuten kam der diensthabende Arzt dazu“, erinnert sich Bodo Fritschek. „Er konnte keine Diagnose stellen und teilte uns lediglich mit, dass die Symptome eher in den neurologischen Bereich fallen würden und dies nicht sein Fachgebiet sei.“

Diensthabender Arzt schickt die Frau nach Potsdam

Stattdessen habe er beim Potsdamer Klinikum anfragen wollen, ob Anett Fritschek die dortige neurologische Abteilung aufsuchen solle. „Der Arzt wurde dann allerdings auf die Station gerufen – sicherte uns aber zu, sich anschließend zu melden“, schildert Bodo Fritschek weiter.

„Nach einer guten weiteren Stunde kam der Arzt zurück und teilte mit, dass sich meine Frau – gemäß des Telefonats zwischen ihm und dem Bergmann-Klinikum Potsdam – in der Landeshauptstadt vorstellen solle und nicht nach Hause entlassen werden dürfe.“

Krankentransport wird abgelehnt

Die Eheleute äußerten daraufhin den Wunsch, mit einem Krankentransport nach Potsdam befördert zu werden. Das habe der Arzt jedoch abgelehnt. Begründung: Er sehe keine Notwendigkeit für einen Krankentransport. Anett Fritschek solle mit ihrem Mann oder einem Taxi nach Potsdam fahren – auf eigene Kosten.

„Zu diesem Zeitpunkt hatte meine Frau bereits sehr starke Kopfschmerzen mit Schwindelgefühlen und ruhte sich im Behandlungsraum auf einer Liege aus“, sagt Bodo Fritschek. „Hier stellt sich uns die Frage: Wenn keine Entlassung nach Hause erfolgen darf, warum wird dann auf eine Privatfahrt bestanden? Wir möchten erst gar nicht die Frage stellen, was gewesen wäre, wenn unterwegs die Beschwerden schlimmer geworden wären.“

Endlose Wartezeit auch in der Landeshauptstadt

In Potsdam angekommen, erfolgte die Anmeldung in der dortigen Notaufnahme – unter Vorlage der Papiere aus dem Klinikum Bad Belzig und dem Hinweis von Anett Fritschek, dass der Arzt aus Bad Belzig bereits mit einer Ärztin in Potsdam telefoniert habe.

„Nach einer Wartezeit von etwa 30 Minuten wurde meine Frau von einer Schwester aufgerufen, welche erneut die Vitalwerte überprüfen wollte. Dabei stellte die Schwester die Frage, warum wir die Notaufnahme in Potsdam erneut aufsuchen würden – also schilderten wir auch hier den gesamten Sachverhalt.“

Schwester: „An einem Schwindel ist noch keiner gestorben“

Besonders geärgert hat sich das Paar über die Antwort der Schwester auf die Frage nach der wahrscheinlichen Wartezeit. Diese habe gelautet: „Tja, Sie sind hier in der Notaufnahme – und an einem Schwindel ist noch keiner gestorben.“ Diese Aussage geht überhaupt nicht, findet Bodo Fritschek.

Weil nicht absehbar war, wie lange man die Fritscheks noch hätte warten lassen, traten sie irgendwann entnervt den Heimweg an. „Am nächsten Tag sind wir zu unserer Hausärztin gegangen, dort wurde uns wenigstens geholfen“, sagt Bodo Fritschek. Eine Beschwerde an die Klinik über die schroffe Behandlung in gleich zwei Bergmann-Kliniken hat das Paar später auch noch verfasst.

Klinik-Sprecherin verteidigt das Vorgehen

„Wir bedauern die Unzufriedenheit mit dem Vorgehen in der Rettungsstelle der Klinik. Eine auswertende Rückmeldung ist bereits an die Familie erfolgt“, erklärt Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Anfrage zu dem Fall. „Die unterschiedlich langen Wartezeiten für die Patienten entstehen aus der festgestellten Behandlungsdringlichkeit.“

Klinik-Sprecherin Hunsmann weiter: Könne in der Rettungsstelle des Krankenhauses in Bad Belzig keine abschließende Diagnose gestellt werden und liege keine akute Behandlungsnotwendigkeit vor, sei es gängiges Vorgehen, dass Patienten an einen entsprechenden Facharzt oder eine größere Klinik überwiesen werden. „Kein Patient wird bei uns abgewiesen“, macht die Sprecherin klar.

Betroffenes Ehepaar bleibt auf Fahrtkosten sitzen

Doch genau das sieht das Ehepaar nach seinen Erfahrungen vom Neujahrstag naturgemäß ganz anders. Die Fritscheks sind von der Antwort des Klinikums enttäuscht. „Sie stellen es so hin, als sei meine Frau umfassend medizinisch versorgt worden“, sagt Bodo Fritschek.

Vor allem fehlt dem Ehepaar eine schlüssige Erklärung dafür, warum Anett Fritschek trotz Schwindelgefühlen selbstständig habe nach Potsdam fahren sollen, wo man ihr in Bad Belzig nicht helfen konnte oder wollte.

Ganz zu schweigen von den Fahrtkosten, auf denen das Ehepaar nun zusätzlich auch noch sitzen bleibt.

Von Josephine Mühln