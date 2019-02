Bad Belzig

Die stille Winterpause in den Kleingärten in Bad Belzig trügt. Hinter Hecken und Zäunen rumort es im Kleingartenverein „Erholung“. Ruhe und Ordnung, für die Kleingartenvereine bekannt sind, herrschen hier zur Zeit nicht. Ein komplett neuer Vorstand will das nun regeln.

In den vergangenen Jahren häuften sich die Probleme im größten Gartenverein des Kreises Potsdam-Mittelmark. Laut des neuen Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Fritz blieben Rechnungen unbezahlt, Gärten seien ohne Pachtverträge vergeben und bauliche Maßnahmen ohne Genehmigungen umgesetzt worden. Nach und nach löste sich der Vorstand des Gartenvereins auf, bis auch der Vorsitzende im vergangenen Jahr zurücktreten musste – und der Verein endgültig nicht mehr arbeitsfähig war.

Ohne Vorstand kein Verein

„Plötzlich hingen Zettel von dem Kreisverband aus, dass dem Verein eine Auflösung drohe, wenn kein Vorstand gestellt werde“, sagt Wolfgang Fritz. In einer außerordentlichen Vollversammlung im November 2018, zu der fast 100 der 170 Mitglieder im „Rosenstübchen“ erschienen, meldete Fritz sich freiwillig zum Vorstandsvorsitzenden. Mit zehn Mitgliedern wurde ein neuer Vorstand gebildet.

„Als Fritz auf dem Papier stand, war das Problem erst einmal erledigt. Ich hafte nun für den Verein“, erzählt er. Die Arbeit geht für ihn aber nun erst richtig los. Das Bundeskleingartengesetz schütze die Anlage vor dem Abriss, doch nur, wenn dort auch die Ordnung gehalten werde. Die aber, besteht nicht.

„In den zwei Jahren hat jeder gemacht, was er wollte“, sagt Fritz. Es seien Pools gebaut und zu hohe Hecken angelegt worden – alles gegen die Gartenordnung. Auch sollen auf einen Zähler zwei Stromverträge abgeschlossen worden sein. „Mir fehlen viele Unterlagen und wir schreiben Rechnungen und Mahnungen an Menschen, die es hier gar nicht mehr gibt. Ihre Gärten sind aber besetzt“, erklärt er. Es stünden mehrere tausend Euro aus.

Ungeklärte Schuldfrage

Über die Schuld am Chaos ist man sich nicht einig. Fritz erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Udo Franke: Fritz verdächtigt ihn, Gärten ohne Verträge vergeben zu haben, weil bei 20 bis 30 der 176 Gärten die Pachtverhältnisse fehlten oder Unstimmigkeiten herrschten. Dazu kommen noch Probleme mit der Müllentsorgung und ungenehmigte Bebauungen.

Franke streitet die Vorwürfe ab: „Die Hose ziehe ich mir nicht an. Ich habe die Satzung eingehalten.“ Er wiederum sieht die Schuld bei seinem Vorgänger Helmut Lipsdorf, der 20 Jahre lang dem Verein vorsaß. „Er hat Gärten vergeben, zu denen Pachtverträge fehlen“, sagt er. Ebenso habe er die Stromverträge übernommen, bei denen vierstellige Beträge ausstünden. „Die Pächter sagten, sie hätten kein Geld, also blieb das an mir hängen. Deswegen habe ich mich auch nicht im Amtsregister eingetragen. Ich wollte das nicht privat bezahlen“, sagt er.

Kreisverband macht Pachtverträge

Während Frankes Amtszeit war offiziell noch Lipsdorf rechtlich haftend. „Die Pachtverträge macht der Kreisverband – und durch Personalwechsel sind dort die Probleme entstanden“, erklärt er. Es seien Gärten vergeben worden, die bezogen, aber wegen der Wechsel nie vertraglich festgehalten wurden. Auch die doppelten Stromverträge kämen durch Anbieter- und Personalwechsel im Verein zustande.

Im April wird im Kreisverband ein neuer Vorstand gewählt. Es fehlen drei Kandidaten für die Arbeitsfähigkeit, weswegen der Kreisverband um die Hilfe der Mitglieder bittet. Ohne Vorstand würden die 530 Gartenvereine in Bad Belzig, Niemegk und in Brück an den Landesverband gehen. Eine der Folgen: vierfache Pachtpreise.

Zurück zur Kleingartenatmosphäre

Horst Körner, Vorsitzender des Kreisverbandes, bestätigt weder die 20 fehlenden Pachtverträge des neuen Vorsitzenden, noch die acht fehlenden Pachtverträge Frankes. „Die meisten Unstimmigkeiten sind geklärt. Nur zwei sind noch offen“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Konkretisieren will er die Unstimmigkeiten nicht. Auch keiner der Vereinsvorstände belegt die Vorwürfe gegenüber der MAZ.

„Ich bin froh, da raus zu sein“, sagt Franke. Auch Fritz will in die Zukunft schauen: „Die Masse der Gartenfreunde arbeitet ordentlich. Wir wollen die finden, die uns ärgern und uns einigen.“ Es gehe ihm darum, eine persönliche Kleingartenatmosphäre wiederherzustellen. Dafür müsse die Gartenordnung eingehalten werden.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Udo Franke über seine Arbeit als Gärtner und Vorsitzender

Am Gartenverein: Ausbau der Niemegker Straße geht ab März weiter

Lodernde Flammen im Gartenverein

Von Jan Russezki