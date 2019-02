Bad Belzig

„Lass das Plastik lieber sein“ und „Weg mit dem Plastik“ steht auf den Plakaten und Beuteln geschrieben, die seit Mittwoch im Flur der Bad Belziger Krause-Tschetschog-Oberschule hängen. Sie sind das Ergebnis eines Kunstprojekts, das Schüler der Jahrgangsstufe 10 zusammen mit der Wiesenburger Künstlerin Frieda Knie umgesetzt haben.

„Das Projekt hat viel Spaß gemacht und ich finde es super, dass ich so mit Leuten zusammengearbeitet habe, mit denen ich sonst vielleicht nicht zusammengekommen wäre“, resümiert Monique Gawel. Jeder habe sein Bestes gegeben.

Zur Galerie Gemeinsam mit der Wiesenburger Künstlerin Frieda Knie haben Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig ein Kunstprojekt zum Thema Plastikmüll gestaltet. Die fertigen Werke sind jetzt im Schulflur ausgestellt.

„Als wir mit der Arbeit begonnen haben, habe ich mich auch mehr mit dem Thema an sich auseinandergesetzt und beispielsweise mehr auf Mülltrennung geachtet oder darauf, beim Einkauf keine Plastiktüten mehr zu kaufen“, erzählt die 16-Jährige.

Es sei anfangs schwierig gewesen, die Schüler an das eher abstrakte Thema ranzuführen, erzählt Kunstlehrerin Nancy Stoeckert. „Wir wollten die Jugendlichen sensibilisieren und haben zunächst Mindmaps gestaltet – zum Beispiel zu der Frage, was Plastikmüll anrichtet. Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, umso interessanter wurde es.“

Projekt lief über ein halbes Jahr

Die Arbeit mit Linolschnitten habe allen großen Spaß gemacht und die Gestaltung der Stoffbeutel sei am Ende ein kleines Highlight für die Schüler gewesen, sagt Nancy Stoeckert. Nachdem Frieda Knie einen Film zum Thema gezeigt habe, seien zudem weitere ausdrucksstarke Werke entstanden, für die die Schüler zahlreiche neue Ideen entwickelt haben.

Das Projekt „Plastikpiraten“ lief über ein halbes Jahr und wurde vom Lokalen Aktionsplan „Hoher Fläming“ (LAP) mit 1940 Euro gefördert. Beteiligt waren Schüler des Schwerpunktfaches Kunst sowie der Kunst AG. „Wir haben die Idee gefördert, weil das ein wichtiges und brisantes Thema ist und wir es gut finden, dass sich damit auch an Schulen auseinandergesetzt wird“, sagte Florian Görner, LAP-Koordinator, zu Beginn der Ausstellungseröffnung am Mittwoch.

Ausstellung weiterleben lassen

Schulleiterin Cornelia Scholla sowie Künstlerin Frieda Knie lobten die Schüler für deren Durchhaltevermögen und die tollen Ideen, die sie eingebracht haben. „Ich freue mich, dass wir das Projekt gemeinsam durchziehen konnten – und würde mir wünschen, wenn die Plakate vielleicht auch noch mal an anderer Stelle gezeigt werden“, sagte Frieda Knie.

So könne sie sich zum Beispiel vorstellen, dass die Kunstwerke in Schaufenstern in der Bad Belziger Straße der Einheit aufgehangen werden, um die Ausstellung weiterleben zu lassen und Öffentlichkeit für das Thema zu bekommen. „Ich bin dankbar für die Unterstützung – es war für mich auch ein persönliches Bedürfnis, dieses Projekt durchzuführen“, sagte Frieda Knie weiter.

Alle müssen umdenken

Die Idee dazu sei ihr gekommen, weil das Thema Plastikmüll allgegenwärtig ist. „Wir wollen viele Menschen erreichen und jeder Einzelne sollte überlegen, wie er sich einbringen und was er für die Umwelt tun kann. Es ist mir einfach ein Anliegen, dass das Thema nicht untergeht“, sagt die Wiesenburgerin, die bereits häufiger Projekte mit Schülern umgesetzt hat.

Es sei wichtig, dass bereits Kinder und Jugendliche mit Themen in Berührung kommen und konfrontiert werden, die akut sind. „Wenn alle umdenken, dann gibt es viel Bewegung. Wir müssen uns überlegen, was wir unseren Enkeln und Urenkeln hinterlassen“, schließt Frieda Knie.

Von Josephine Mühln