Bad Belzig

Ein Radfahrer ist Donnerstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Bad Belzig verletzt worden. Eine 56-jährige hatte ihn wohl übersehen, als sie mit ihrem Volkswagen aus der Niemegker Straße nach links in die Brücker Landstraße abbiegen wollte. Der 65-Jährige rollte ihr in Richtung Innenstadt entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Während die Autofahrerin einen Schock erlitt und vor Ort behandelt wurde, musste der Velo-Fahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Beamten haben den Unfall aufgenommen und ermitteln wegen fahrlässigen Körperverletzung.

Von René Gaffron