Bad Belzig

Dramatische Minuten haben sich am Montagabend im Sitzungssaal des Bürgerhauses am Marktplatz der Kur- und Kreisstadt abgespielt. Während der Zusammenkunft des Ausschusses für Bau- und Planung, Finanzen und Wirtschaft hatte Fred Ernst ( Die Linke) plötzlich einen Krampfanfall erlitten. In der Folge kam es zum Stillstand seines Herz-Kreislaufsystems. Doch konnte er dank umfassender fachgerechter Erster Hilfe reanimiert werden.

Aktuell befindet er sich im Städtischen Klinikum Brandenburg/Havel. Sein Zustand ist wohl weiter kritisch. Mehr Informationen zum Gesundheitszustand des Lokalpolitikers lagen dem Rathaus noch nicht vor, wie am Dienstagmorgen auf MAZ-Anfrage erklärt wurde.

Viele Ersthelfer zugegen

Zur ersten Beratung in diesem Jahr hatte Fred Ernst als einer der ersten Abgeordneten seinen Platz eingenommen. Die Fragestunde der insgesamt 28 Punkte umfassenden Tagesordnung war gerade vorüber, als seine Tischnachbarn die Atemnot und Verschlechterung seines Zustandes bemerkten und sofort handelten.

Fred Ernst ist in Bad Belzig Stadtverordneter der Links-Partei. Quelle: Die Linke Bad Belzig

Denn Glück im Unglück: Dem Gremium gehören mit dem Vorsitzenden Hendrik Hänig ( SPD) und Jens Gruszka ( Die Linke) nicht nur zwei ausgebildete Rettungsassistenten an. Darüber hinaus waren der Kardiologe Michael Kalkofen vom Krankenhaus Bad Belzig und Apotheker Holger Kögel als sachkundige Einwohner vor Ort. Weitere Feuerwehrleute, die im Ausschuss mitwirken oder unter den Besuchern waren, konnten ebenfalls helfend eingreifen.

Drehleiter auf dem Marktplatz

Schließlich wurde der Saal geräumt und ein Notruf abgesetzt. Nach wenigen Minuten waren die professionellen Retter, einschließlich Notarzt, zur Stelle. Während sie drinnen um das Leben von Fred Ernst rangen, rückte die freiwillige Feuerwehr draußen mit drei Autos an.

Denn es war eingeschätzt worden, dass der Fahrstuhl, den es an der Hofseite durchaus gibt, nicht lang genug ist, um die für den Patiententransport benötigte Trage dort hinein zu schieben.

Per Spezialaufbau ihrer Drehleiter hat die Feuerwehr Bad Belzig den Abgeordneten aus dem Ratssaal gerettet. Quelle: René Gaffron

Die Überlegung, den schwergewichtigen Patienten durch das Treppenhaus zu transportieren, konnte verworfen werden. Denn die Floriansjünger wussten um die Möglichkeiten ihrer Kameraden. 17 Einsatzkräfte rückten an und postierten die Drehleiter direkt vor dem Gebäude. „Darauf konnte ein universeller Tragetisch montiert werden“, erklärte Einsatzleiter Raphael Thon. Vom Fenster in der ersten Etage ging es für den Patienten, der nicht bei Bewusstsein war, so nach unten in den Rettungswagen. Damit wurde er ins Klinikum nach Brandenburg an der Havel gebracht.

Genesungswünsche vom Bürgermeister

„Ich hoffe, dass wir bald mehr wissen und ihn bei entsprechender Besserung bald besuchen können“, sagte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) am Dienstag Vormittag. Er war am Vorabend ebenfalls zugegen und packte mit zu.

Aufgrund des Blaulichts verfolgten etwa zwei Dutzend Anwohner und Passanten den Einsatz auf dem Marktplatz. Während sich einige an den Rathaus-Brand in den 70er-Jahren erinnerten, hatten vor allem die Mitstreiter von Fred Ernst kaum Worte für das dramatische Geschehen.

Seit einem Jahr im Parlament

Der 62-Jährige ist seit Mai 2017 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig. Seinerzeit hat er das Mandat von Uta Hohlfeld aus Lütte übernommen. Davor war er für die Linke schon lange Zeit als Sachkundiger Einwohner im Fachausschuss tätig gewesen. Weit über Bad Belzig hinaus ist der gelernte Erzieher zudem als Funktionär im Handballverband des Landes Brandenburg bekannt.

Die Ausschuss-Sitzung ist von Hendrik Hänig beendet worden. Sie wird für kommenden Montag, 18 Uhr, neu angesetzt. Ab 19 Uhr sollen dann – zusammen mit dem Ausschuss für Bildung und Soziales, Ordnung und Sicherheit – die gemeinsamen Themen erörtert werden.

Von René Gaffron