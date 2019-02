Bad Belzig

20 Bewohner des Bad Belziger „Haus Belizi“ kehren nach Hause zurück. Sie leben in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in der Straße der Jugend. Ihre Sehnsucht war groß, denn die letzten 19 Wochen verbrachten sie wegen eines Wasserschadens im „ Hotel Mothes“ in Brandenburg/Havel.

„Haus Belizi“ auf neuem Stand

„Ich habe viele Freunde hier, die ich schon etwas vermisst habe. Deshalb bin ich richtig froh, wieder hier zu sein“, sagt Sebastian Schulz. Der 32-Jährige lebt seit fünf Jahren in der Fliedners-Wohnstätte und lobt die neuen Räumlichkeiten.

Vier Zimmer wurden hier saniert, der Wohnbereich, ein Bad sowie der Flur komplett erneuert und ein neues Dienstzimmer für Mitarbeiter geschaffen. Eine Trennwand in der Küche teilt den Raum, der dadurch einen Ruhebereich mit Sofas und einem Fernseher als Rückzugsort erhält.

Noch stapeln sich die Umzugkartons im Flur der Wohnstätte. „Willkommen“ steht auf einem gebastelten Schild, die Planungen für Möbelkäufe und weitere Gestaltungen der neuen Räume laufen bei Mitarbeitern und Bewohnern auf Hochtouren.

Umzug nach Wasserschaden

Bereits Ende Juli hatte der Wasserschaden im „Haus Belizi“ erhebliche Folgen. Ein Lochfraß an den Kupferrohren sorgte für Schäden an den Wasserleitungen, mehrere Rohre mussten deshalb ausgetauscht werden. Das vollständige Ausmaß der Schäden sei zunächst nicht absehbar gewesen, betont Tobias Meißner.

„Eventuell war es eine Charge, die minderwertig war, eventuell haben Komponenten nicht miteinander harmoniert. Vermutlich war es mangelnde Materialqualität“, sagt der Hausleiter. Zwischenzeitlich zog das Wasser bis zu 30 Zentimeter die Wände hoch. Dadurch erhöhte sich die Gefahr von Schimmel, die ein Gesundheitsrisiko für Bewohner und Mitarbeiter dargestellt hätte.

Für Tobias Meißner, der am 15. Juli seinen Dienst antrat, entstand eine große Herausforderung. Gemeinsam mit Fliedners-Bereichsleiterin Peggy Bohm prüfte er in der Nähe Bad Belzigs acht Objekte als räumliche Alternative.

Doch die Suche erwies sich als schwierig, denn Hotels und Pensionen hatten bereits langfristig Zimmer an Gäste vermietet und konnten nicht so schnell Räumlichkeiten für 20 Personen zur Verfügung stellen. „Das Hotel Mothes in Brandenburg erwies sich dann als glückliche Fügung“, sagt Meißner. Der Umzug erfolgte schließlich am 20. September.

Dort wurden behindertengerechte Umbauten vorgenommen, die Barrierefreiheit geschaffen und eine Flucht- sowie Rettungswegbeleuchtung installiert. Damals schätzte Meißner, dass die Bewohner nach zwölf Wochen nach Bad Belzig zurückkehren können, letztendlich wurden es neunzehn.

Währenddessen liefen im „Haus Belizi“ über Wochen hinweg Trocknergeräte, Lärm und Bauarbeiten machten den Umzug notwendig. Das Haus in Bad Belzig musste fast bis in den Rohbauzustand zurückgesetzt werden. Tapeten und Fußbodenbeläge wurden entfernt, das Mobiliar so weit wie möglich zwischengelagert und vor Feuchtigkeit geschützt.

Der Wasserschaden wirkte sich finanziell aus. Er verursachte nach bisherigen Erkenntnissen Kosten von 70.000 Euro, das Ausmaß der weiteren Einbußen durch Betriebsunterbrechungen sei noch nicht endgültig abzusehen. Bewohner des Hauses mussten von einem Transportdienst zur Arbeit ins Bad Belziger Gewerbegebiet Seedoche gefahren werden. Hier fertigen und reparieren sie Paletten, stellen Gartenmöbel aus Massivholz her und verkaufen Schnitt- und Bauholz.

Rückkehr wird gefeiert

Bewohner und Mitarbeiter freuen sich auf ihr gewohntes Umfeld. „Die längeren Fahrten zur Arbeit waren im Winter manchmal eine Herausforderung. Jetzt sind wir wieder zuhause“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Schulz. Die Bewohner und Mitarbeiter des „Haus Belizi“ zelebrieren ihre Ankunft in Bad Belzig. Zum achtjährigen Bestehen der Wohnstätte stimmten sie das Lied „Happy Birthday“ an. Mit einer Faschingsparty soll die Rückkehr am 1. März ausgiebig gefeiert werden.

