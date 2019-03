Lüsse

Die weißen Gleiter über dem Hohen Fläming sind ab sofort wieder auszumachen. Auf dem Segelflugplatz Lüsse hat die neue Saison begonnen. Die Piloten heben –außer bei Regen –bei jedem Wetter ab. Sie bevorzugen natürlich die Thermik, wenn sich nur ein paar kleine Wolken am Himmel bilden.

In der Luft wie am Boden werden die Sportler noch an den Sommer des vergangenen Jahres erinnert, wenn sie den Blick auf das Areal richten. Denn die Grasnarbe hat bei Hitze und Trockenheit erheblichen Schaden genommen.

Flugzeuge und Technik gewartet

„Moos hat sich großflächig gebildet“, sagt Andreas Führer. Der Vereinssprecher gibt sich aber zuversichtlich: „Wenn sich das Wetter den Jahreszeit gemäß entwickelt, wird der richtige Untergrund aber wieder wachsen.“

Am Wochenende sind die ersten Segelflieger in Lüsse wieder abgehoben und gelandet. Quelle: Privat

In der Winterpause haben die Mitglieder den Platz so gut es eben ging, die Flugzeuge und die Technik gepflegt. Zehn vereinseigene Flugzeuge wurden demnach vorschriftsgemäß gewartet. Die obligatorische Prüfung hat am vergangenen Wochenende stattgefunden“, so Andreas Führer.

Die Untersuchung ist dem TÜV ähnlich, jedoch jährliche Pflicht. Im Gegensatz zum Auto, das alle zwei Jahre unter die Lupe genommen wird. Einige Wartungen erledigen die Flugsportler allein. Nur Arbeiten, für die sie keine Qualifikation haben, werden in einem Luftfahrttechnischen Betrieb (LTB ) durchgeführt.

Beim Austausch von Verschleißteilen kommen etwa nur neue Originalteile vom jeweiligen Hersteller zum Einsatz. Die periphere Technik, zum Beispiel die Winde, Fahrzeuge am Platz und die Tankstelle wurden ebenfalls hergerichtet.

Die Winterpause haben die Segelflieger für die Weiterbildung genutzt: Bei einem Erste-Hilfe-Tageskurs wurden Grundkenntnisse aufgefrischt. Daneben standen spezielle Schulungen für Fluglehrer und Flugschüler auf dem Programm.

„Zu Beginn der Saison ist für jeden Piloten ein Checkflug mit Fluglehrer obligatorisch“, erklärt Andreas Führer. Dabei wird darauf geachtet, dass Vorflugcheck und Durchführung vom Start bis zur Landung sicher beherrscht werden. Alles wird aktenkundig notiert.

Vorstandswahl am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird nun noch eine neue Spitze gewählt. Thomas von Larcher, der seit 2013 Vorsitzender war, wird aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren. Wie es heißt, soll ein Team weiter für Kontinuität sorgen.

Gäste können mitfliegen Interessenten sind auf dem Segelflugplatz Lüse jederzeit gern gesehen. Sie können spontan vorbei schauen, noch besser ist es mit einer Anmeldung, empfiehlt der Verein. In Zweisitzern können Gästeflüge für 20 Euro absolviert werden. Entweder vor Ort nachfragen oder per Gutscheine buchen. Wer selbst eine Ausbildung beginnen möchte, kann jederzeit vorbeikommen. Wer erst probieren möchte, kann zeitweilig mit einer Schnuppermitgliedschaft dabei sein. www.fcc-berlin.de

Immerhin schon seit 27 Jahren sorgen die Charlottenburger dafür, dass Bad Belzig und Lüsse als Segelflugleistungszentrum weltweit bekannt sind. Auch wenn es dieses Jahr keine internationalen Titelkämpfe geben wird. Der Lüsse-Cup zu Pfingsten wird der hochkarätigste Wettbewerb diesmal sein.

Ein bisschen Erholung kann ja dem Terrain und den Nutzern noch gut tun, so der Tenor, ehe neue Herausforderungen in Angriff genommen werden können.

Von René Gaffron