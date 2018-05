Lüsse

Ein gutes Dutzend Wind- und Wassermühlen in der Region haben am Pfingstmontag Technikinteressierte aus nah und fern in ihren Bann gezogen. Jedes Jahr aufs Neue erfreuen sich die Denkmale beim Deutschen Mühlentag großer Beliebtheit.

Die Lüsser Wassermühle jedoch musste zum zweiten Mal in Folge geschlossen bleiben – weil die Arbeiten am Mühlgraben gerade erst abgeschlossen wurden und der Garten wieder neu angelegt werden muss. „Im nächsten Jahr sind wir aber auf jeden Fall wieder dabei“, verspricht Mühlenbesitzerin Meike Eitel. „Ein weiterer Grund, nicht zu öffnen, waren die noch immer anhaltenden Straßenbauarbeiten.“

Während Meike Eitel die Technik erklärt, übt sich die vierjährige Tochter Siri als Nachwuchsmüllerin an der Handmühle. Viel gibt es über das technische Denkmal zu erzählen. Dabei spürt man die Begeisterung, mit der die Grafikerin und Designerin die technischen Raffinessen – vom alten Steinkran bis hin zu den Mahlgängen – erklärt.

Alles lag wie in einem Dornröschenschlaf

Über den Augenblick, als sie und ihr Mann Martin die Gebäude während der Hausbesichtigung erstmals betreten haben, sagt sie: „Alles lag wie in einem Dornröschenschlaf. Als hätte der Müller eben noch gearbeitet.“

Dieser prägende Moment liegt zwischenzeitlich 13 Jahre zurück. Viel ist seitdem geschehen. Das alte Wohnhaus ist saniert und die Wassermühle kann nach Absprache besichtigt werden. Vieles ist noch zu meistern. Schließlich gehören neben dem Wohnhaus und dem Mühlengebäude auch ein Stall und eine Scheune mit historischem Dreschwerk zum denkmalgeschützten Gebäudeensemble.

Die bereits erlebten Mühlentage mit vielen interessierten Besuchern hat Meike Eitel in guter Erinnerung. Nur an ihren vorerst letzten in 2016 mag sie sich ungern erinnern. Von einem Langfinger wurde die Spendendose geleert. „Das war eine sehr traurige Erfahrung“, sagt die Lüsserin. „Danach hatte ich anfangs keine Lust mehr, das Haus für fremde Menschen zu öffnen.“

Erste Erwähnung im Jahre 1419 Die erstmalige Erwähnung der Lüsser Wassermühle erfolgte 1419. Das heutige Mühlengebäude wurde 1853 erbaut und der Vorgängerbau abgetragen. Damals wurde die Mühle „nach amerikanischer Construktion“ ausgestattet. Dazu gehören zwei Mahlgänge, zwei Beutelzylinder und darüber hinaus drei Hirsestampfen. In Auftrag gegeben hat die Arbeiten Müllermeister Kettmann. Dessen Familie ist ab dem Jahre 1706 im Lüsser Kirchenbuch nachweisbar.

Die Enttäuschung ist noch immer in ihren Worten zu spüren. Nicht wegen des Spendengeldes, sondern vielmehr wegen des verloren gegangenen Vertrauens.

Die dreifache Mutter hofft, dass so etwas nie wieder passiert und will zuversichtlich dem Mühlentag 2019 entgegenblicken. Dann jährt sich die erstmalige schriftliche Erwähnung der Lüsser Wassermühle sogar zum 600. Mal. Das macht Meike und Martin Eitel stolz.

Das Engagement der Eheleute

Schließlich ist es dem Engagement der Eheleute zu verdanken, dass die Mühle überhaupt noch steht. „Wir haben damals ziemlich naiv gekauft“, räumt Eitel ein. Denn nach dem Kauf drohte die Mühle einzustürzen. Um das drohende Unheil zu vermeiden, investierten die Eheleute ihr gesamtes Budget, das eigentlich für die Haussanierung geplant war.

Auch die ist mittlerweile aber abgeschlossen. Mit viel Geschick und reichlich Herzblut ist den Eigentümern schließlich gelungen, das Alte zu bewahren – ohne auf den Komfort des 21. Jahrhunderts verzichten zu müssen. „In den vergangenen 13 Jahren haben wir nie schlechte Erfahrungen mit der Denkmalbehörde gemacht. Im Gegenteil, wir wurden immer hervorragend beraten und unterstützt“, erläutert Meike Eitel.

Derweil hat die auf dem Mahlboden im Erdgeschoss begonnene Führung im Kontorraum ihren Abschluss gefunden. An der Wand hängt noch immer Müllermeister Kettmanns Schreibpult. Mit Blick auf die vorbeiführende Straße. Die in die Mühle kommenden Mahlgäste hat er von dort aus immer im Blick gehabt. Fast hat es den Anschein, als ob er nur mal kurz zu ihnen gegangen ist.

Von Christiane Sommer