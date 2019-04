Bad Belzig

In Bad Belzig und Ragösen haben Triclbetrüger am Donnerstag ihre miese Enkel-Masche versucht. Eine 90-jährige Frau aus Bad Belzig wurde von einer Mann angerufen, der sich als ihr Enkel ausgab und mehrere tausend Euro forderte.

Die alte Dame ließ sich nicht täuschen, beendete das Gespräch sofort und informierte die Polizei. Das geht aus dem Bericht der Polizeiinspektion vom Freitag hervor.

Genau so klug reagierte eine 80-Jährige aus Ragösen. Hier meldete sich eine mutmaßliche Enkelin und fordert sogar eine hohe fünfstellige Summe. Die alte Dame ließ sich nicht für dumm verkaufen und legte auf.

Tipps von der Polizei

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor solchen Anrufen und gibt folgende Tipps. Raten Sie niemals, wer Sie gerade anruft. Fordern Sie den Anrufer auf, seinen Namen selbst zu nennen. Geben Sie keine Details zu finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Rufen Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei an, zum Beispiel unter 03381/5600.

Von MAZ